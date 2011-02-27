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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 02 лис, 2022 06:33
asti.
Вірите у гривню?
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Investor_K
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Додано: Сер 02 лис, 2022 07:32
asti написав:
І трохи стрьомно від того, адже ТАСя балувана і не завжди готова віддавати долярчики, яких в мене там вже багатенько!
дожилися...
тобто, наприклад, $10К - це вже занадто багатенько для цієї овернадійнішої контори?
не завжди готова $ віддавати ? - таке перший раз чую
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flysoulfly
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Додано: Сер 02 лис, 2022 07:55
Danik написав:
Забрал сегодня Отп, Укргаз, Аккорд, Тас. Отп выдал даже 3 доллара.
A я даже не стал дьоргаться-забирать... Жалко времени, и стрьомно держать подматрасом
К тому же курс в обменках ситуативно пока еще подрастает, а курс продаж $ на конвертдепо - системно -нет. А € еще будет дешевле.
Подожду.
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Додано: Сер 02 лис, 2022 08:00
kuzmich написав: camerondallas120530 написав:kuzmich
а зачем в кассу по таким пустякам ходить ? не легче ли пополнить с банкомате с cash in ? быстрее же
я знаю про кэш-ин, в кассе бесплатное пополнение от 100к, как-то в приемник пихать к примеру 90к, чтоб не зажевало и не проглотило, стремновато
та отож!
и как ведут себя банкоматы при внезапном пропадании электричества
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Додано: Сер 02 лис, 2022 08:32
flysoulfly написав: kuzmich написав: camerondallas120530 написав:kuzmich
а зачем в кассу по таким пустякам ходить ? не легче ли пополнить с банкомате с cash in ? быстрее же
я знаю про кэш-ин, в кассе бесплатное пополнение от 100к, как-то в приемник пихать к примеру 90к, чтоб не зажевало и не проглотило, стремновато
та отож!
и как ведут себя банкоматы при внезапном пропадании электричества
1. там должен быть источник бесперебойного питания (но могу сэкономить);
2. всё там решается путем написания заявления в банк, при ревизии банкомата Вам всё вернут;
3. пихать можно на все 40 бумажек за один раз, а порциями
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Додано: Сер 02 лис, 2022 09:14
flysoulfly написав: asti написав:
І трохи стрьомно від того, адже ТАСя балувана і не завжди готова віддавати долярчики, яких в мене там вже багатенько!
дожилися...
тобто, наприклад, $10К - це вже занадто багатенько для цієї овернадійнішої контори?
не завжди готова $ віддавати ? - таке перший раз чую
У нас у Кропивницькому я інколи по 2 тижні не міг забрати свої кревні, і це було, зауважте, ще до війни; а у вересні, коли були системні проблеми з видачею валюти доларів не було майже місяць! Тому так, 10 тисяч це для провінційного ТАСівського відділення зараз космічні гроші))
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asti
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Додано: Сер 02 лис, 2022 09:16
Investor_K написав:
asti.
Вірите у гривню?
Вірю, що вона ще може сходити на 38,5
у середньостроковій перспективі))
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asti
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Додано: Сер 02 лис, 2022 10:29
asti написав:
Вірю, що вона ще може сходити на 38,5
у середньостроковій перспективі))
А ще дешевше може бути?
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Investor_K
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Додано: Сер 02 лис, 2022 10:32
Каждый должен осозновать, что ему надо дол. или грн.??? Что он хочет купить ( хлеб или машину) или средства для бизнеса нужны?? Тогда и курсы по барабану. Или держите 2 корзины грн и валюта.
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Додано: Сер 02 лис, 2022 12:02
Investor_K написав: asti написав:
Вірю, що вона ще може сходити на 38,5
у середньостроковій перспективі))
А ще дешевше може бути?
Теоретично може//))
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