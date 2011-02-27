Стояв же увесь червень курс на рівні 35,3 - 35,5, і це при тому що були всі ті ж самі чинники що й зараз: війна, емісія не було ніяких зернових коридорів, не було, нарешті, і нашого контрнаступу на фронті, правда не було і масованих обстрілів інфраструктури. Коротше кажучи була приблизно та сама сума чинників що й зараз, але курс був 35... То як можна виключати що і в майбутньому курс може, при тому самому наборі чинників, повернутися ну нехай не до 35, але до 37, наприклад?
Це цілком можливо на мій погляд))