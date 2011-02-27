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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 12:10

  Investor_K написав:
  asti написав:Вірю, що вона ще може сходити на 38,5
у середньостроковій перспективі))
А ще дешевше може бути?
Стояв же увесь червень курс на рівні 35,3 - 35,5, і це при тому що були всі ті ж самі чинники що й зараз: війна, емісія не було ніяких зернових коридорів, не було, нарешті, і нашого контрнаступу на фронті, правда не було і масованих обстрілів інфраструктури. Коротше кажучи була приблизно та сама сума чинників що й зараз, але курс був 35... То як можна виключати що і в майбутньому курс може, при тому самому наборі чинників, повернутися ну нехай не до 35, але до 37, наприклад?
Це цілком можливо на мій погляд))
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 13:29

  Примат написав:
  flysoulfly написав:
  kuzmich написав:а зачем в кассу по таким пустякам ходить ? не легче ли пополнить с банкомате с cash in ? быстрее же -
я знаю про кэш-ин, в кассе бесплатное пополнение от 100к, как-то в приемник пихать к примеру 90к, чтоб не зажевало и не проглотило, стремновато
та отож!
и как ведут себя банкоматы при внезапном пропадании электричества :shock:

1. там должен быть источник бесперебойного питания (но могут сэкономить);
2. всё там решается путем написания заявления в банк, при ревизии банкомата Вам всё вернут;
да, но...
в итоге - время и деньги, потерянные впустую!
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 13:37

  Investor_K написав:Вірите у гривню?
я вірю... але лише на термін цього місяця поки що :D ,
поки нацбанк не піднімає оф.курс й не "покращіли" нічого з 100К_конвертдепо.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 13:55

  asti написав:
  Investor_K написав:
  asti написав:Вірю, що вона ще може сходити на 38,5
у середньостроковій перспективі))
А ще дешевше може бути?
Стояв же увесь червень курс на рівні 35,3 - 35,5, і це при тому що були всі ті ж самі чинники що й зараз: війна, емісія не було ніяких зернових коридорів, не було, нарешті, і нашого контрнаступу на фронті, правда не було і масованих обстрілів інфраструктури. Коротше кажучи була приблизно та сама сума чинників що й зараз, але курс був 35... То як можна виключати що і в майбутньому курс може, при тому самому наборі чинників, повернутися ну нехай не до 35, але до 37, наприклад?
Це цілком можливо на мій погляд))


Згоден. Особливо якщо враховувати об'єми іноземної допомоги.
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 14:10

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Судя по теме все открывают в баксах. В евро никто не верит или просто привычней?
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 14:49

Danik Я так понял зависит от региона,Укргаз Сумская обл,пока не отдает,уже неделю.
seruy_u
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 14:54

  seruy_u написав:Danik Я так понял зависит от региона,Укргаз Сумская обл,пока не отдает,уже неделю.
Значит надо изменить логику покупок: покупать(конвертировать) в банках с самым высоким курсом - больше шансов что отдадут. В этом смысле самым невыгодным может оказаться Приват - там последнее время самый низкий курс приема и ОЧЕНЬ много валютных вкладчиков.
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 15:59

  Alexey_k9 написав:Судя по теме все открывают в баксах. В евро никто не верит или просто привычней?


А ви в якій валюті свої заощадження рахуєте?..

Немає грошей окрім долара.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 16:13

  seruy_u написав:Danik Я так понял зависит от региона,Укргаз Сумская обл,пока не отдает,уже неделю.

А что на горячей линии говорят?
Danik
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 16:14

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Эксим отдал.
Danik
 
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