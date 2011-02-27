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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 17:38

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Alexey_k9 написав:В евро никто не верит или просто привычней?
Є трохи.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 18:21

Аккорд віддав сьогодні вже 2-й депозит
+1 в карму банку,
ще й відсотки непогані накапали на каву 2.15% річних, по 6+ баксів з кожного депо
doctorprj01
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 18:32

  doctorprj01 написав:Аккорд віддав сьогодні вже 2-й депозит
+1 в карму банку,
ще й відсотки непогані накапали на каву 2.15% річних, по 6+ баксів з кожного депо
Аккорд пока лучший по программе. Хотя три мес. назад некоторые кричали - хрен получите, типа ему придёт пипец. :P
Я сегодня по второму кругу обменник - Аккорд банк завёл 50+
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 19:45

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

кто из Моно забирал кроме кассы Универсалбанка?
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 20:23

  nekefer написав:кто из Моно забирал кроме кассы Универсалбанка?

Поки не забирав бо термін ще не надійшов, але сьогодні будучи у відділенні абанку спитав у "майже персмена" чи можна буде за пару тижнів зняти валюту з моніного вкладу у них - на що вона відповіла: "зателефонуєш за пару днів до необхідної дати - замовлю завкаси - отримаєш по моніному коду у додатку". Отже можливість отримати кошти у банку партнері все ще є. Не вільно, не безумовно, але є
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 20:39

nekefer
Обещают в Касе аБанка отдать, но у самого только через 2 недели заканчивается, так что не проверял.
Альфа падла заказывает валюту на 10 рабочий день, а пока с Депо она не упадет на карту, заказать ничего нельзя :roll:
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 09:03

Shummi
По поводу Альфи
хз, я за два тижні до закінчення депозиту зміг замовити валюту, але ходив у відділення робити заявку
khmelovski
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 10:39

khmelovski
Спасибо, пойду ругаться, но в отделении всегда говорили заказывать по телефону, ибо сами не могут(((
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 10:42

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Перша сотка члену клубу 100К
https://fi202x.blogspot.com/2022/11/blog-post.html
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 10:52

  flyman написав:Перша сотка члену клубу 100К
https://fi202x.blogspot.com/2022/11/blog-post.html


Я получил за 3 мес. 155 баксов 50+. Уже лежат в кармане))
Обменник 42 - банк 37.
Игорь Алексеевич
 
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