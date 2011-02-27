Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 03 лис, 2022 11:00
Игорь Алексеевич написав:
Я получил за 3 мес. 155 баксов 50+. Уже лежат в кармане))
Обменник 42 - банк 37.
зараз хто відкупляє, тому ПА40, знав би прикуп ...
flyman
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Додано: Чет 03 лис, 2022 11:10
Alexey_k9 написав:
Судя по теме все открывают в баксах. В евро никто не верит или просто привычней?
В короткострок ні. Тренд намічений, поки Рашка загрожує всьому континенту, поки Європа переорієнтовується з рашкіних енергоносіїв на альтернативні, євро під тиском.
AndriyQ
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Додано: Чет 03 лис, 2022 11:13
sergey_sryvkin написав:
А ви в якій валюті свої заощадження рахуєте?..
Немає грошей окрім долара.
Логіка африканської республіки. Польський злотий не погано себе почуває.
AndriyQ
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Додано: Чет 03 лис, 2022 11:21
AndriyQ написав: sergey_sryvkin написав:
А ви в якій валюті свої заощадження рахуєте?..
Немає грошей окрім долара.
Логіка африканської республіки. Польський злотий не погано себе почуває.
Рік назад злотий 0,25 долара, а зараз 0,22.
https://bankchart.com.ua/spravochniki/c ... ut/985/840
Але інфляція ще вища.
Ой+
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Додано: Чет 03 лис, 2022 11:24
Допишіть в таблицю в Примечание по монобанку : без комисии только в отделениях Универсалбанка, в А-Банке комисич 0,9%
jjjj75
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Додано: Чет 03 лис, 2022 11:25
Все це, звісно, добре.
І я, надіюсь, що наступного тижня і моя дружина забере долярчики і здасть хоча б пА40 і знову занесе на депо.
Але, так як я, на цій гілці найбільший скептик оцих конвертаційних депо
- то в мене логічне питання крутиться в голові -
а за чий рахунок цей бенкет?
Якщо в клубі 100К прибуває - значить десь убиває?!
От зрозуміти - "де саме відщипують"?
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Успіх
в Чет 03 лис, 2022 11:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 03 лис, 2022 11:27
Успіх написав:
Якщо в клубі 100К прибуває - значить десь убиває?!
В этой клубе участвует не более 10% населения. Для банковской системы это вообще копейки
Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 03 лис, 2022 11:31
В 2000-му долар 4,60 злотих, в 2008-му 2 злотих за долар, а в середньому 3,50 тримається протягом десятиліть. А хто скаже, що після цього циклу долароукріпляжа буде?
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AndriyQ
в Чет 03 лис, 2022 11:39, всього редагувалось 1 раз.
AndriyQ
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Додано: Чет 03 лис, 2022 11:33
jjjj75 написав:
Допишіть в таблицю в Примечание по монобанку : без комисии только в отделениях Универсалбанка, в А-Банке комисич 0,9%
Сомневаюсь, что это соответствует действительности
mustbe
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