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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 11:00

  Игорь Алексеевич написав:
  flyman написав:Перша сотка члену клубу 100К
https://fi202x.blogspot.com/2022/11/blog-post.html


Я получил за 3 мес. 155 баксов 50+. Уже лежат в кармане))
Обменник 42 - банк 37.

зараз хто відкупляє, тому ПА40, знав би прикуп ...
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 11:10

  Alexey_k9 написав:Судя по теме все открывают в баксах. В евро никто не верит или просто привычней?

В короткострок ні. Тренд намічений, поки Рашка загрожує всьому континенту, поки Європа переорієнтовується з рашкіних енергоносіїв на альтернативні, євро під тиском.
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 11:13

  sergey_sryvkin написав:А ви в якій валюті свої заощадження рахуєте?..

Немає грошей окрім долара.

Логіка африканської республіки. Польський злотий не погано себе почуває.
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 11:13

  AndriyQ написав:
  Alexey_k9 написав:Судя по теме все открывают в баксах. В евро никто не верит или просто привычней?

В короткострок ні. Тренд намічений, поки Рашка загрожує всьому континенту, поки Європа переорієнтовується з рашкіних енергоносіїв на альтернативні, євро під тиском.


ну хз - я захожу почуток и в евро - в Укргазе имхо хорошие курсы бывают :?
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 11:21

  AndriyQ написав:
  sergey_sryvkin написав:А ви в якій валюті свої заощадження рахуєте?..

Немає грошей окрім долара.

Логіка африканської республіки. Польський злотий не погано себе почуває.

Рік назад злотий 0,25 долара, а зараз 0,22. https://bankchart.com.ua/spravochniki/c ... ut/985/840
Але інфляція ще вища.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 11:24

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Допишіть в таблицю в Примечание по монобанку : без комисии только в отделениях Универсалбанка, в А-Банке комисич 0,9%
jjjj75
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 11:25

Логічна логіка)))

  flyman написав:Перша сотка члену клубу 100К
https://fi202x.blogspot.com/2022/11/blog-post.html

Все це, звісно, добре.
І я, надіюсь, що наступного тижня і моя дружина забере долярчики і здасть хоча б пА40 і знову занесе на депо.
Але, так як я, на цій гілці найбільший скептик оцих конвертаційних депо :D - то в мене логічне питання крутиться в голові - а за чий рахунок цей бенкет?
Якщо в клубі 100К прибуває - значить десь убиває?!
От зрозуміти - "де саме відщипують"? :?:
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 03 лис, 2022 11:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 11:27

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Успіх написав:Якщо в клубі 100К прибуває - значить десь убиває?!
В этой клубе участвует не более 10% населения. Для банковской системы это вообще копейки
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 11:31

  Ой+ написав:Рік назад злотий 0,25 долара, а зараз 0,22. https://bankchart.com.ua/spravochniki/c ... ut/985/840
Але інфляція ще вища.

В 2000-му долар 4,60 злотих, в 2008-му 2 злотих за долар, а в середньому 3,50 тримається протягом десятиліть. А хто скаже, що після цього циклу долароукріпляжа буде?
Востаннє редагувалось AndriyQ в Чет 03 лис, 2022 11:39, всього редагувалось 1 раз.
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 11:33

  jjjj75 написав:Допишіть в таблицю в Примечание по монобанку : без комисии только в отделениях Универсалбанка, в А-Банке комисич 0,9%

Сомневаюсь, что это соответствует действительности
mustbe
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