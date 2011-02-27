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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 256257258259
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 11:38

  mustbe написав:
  jjjj75 написав:Допишіть в таблицю в Примечание по монобанку : без комисии только в отделениях Универсалбанка, в А-Банке комисич 0,9%

Сомневаюсь, что это соответствует действительности


с депозита в АБанке должна быть комиссия 0%, комиссия это если просто с валютной карты снимать в АБанке
greenback1996
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 11:40

  mustbe написав:
  jjjj75 написав:Допишіть в таблицю в Примечание по монобанку : без комисии только в отделениях Универсалбанка, в А-Банке комисич 0,9%

Сомневаюсь, что это соответствует действительности

Вчера пыталась в приложении снять депозит с получением в кассе банка - предлагались только отделения Универсал банка.
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 11:51

  AndriyQ написав:
  sergey_sryvkin написав:А ви в якій валюті свої заощадження рахуєте?..

Немає грошей окрім долара.

Логіка африканської республіки. Польський злотий не погано себе почуває.

Ви відкрили конвертдепо в злотих?
sergey_sryvkin
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