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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 03 лис, 2022 11:38
mustbe написав: jjjj75 написав:
Допишіть в таблицю в Примечание по монобанку : без комисии только в отделениях Универсалбанка, в А-Банке комисич 0,9%
Сомневаюсь, что это соответствует действительности
с депозита в АБанке должна быть комиссия 0%, комиссия это если просто с валютной карты снимать в АБанке
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Додано: Чет 03 лис, 2022 11:40
mustbe написав: jjjj75 написав:
Допишіть в таблицю в Примечание по монобанку : без комисии только в отделениях Универсалбанка, в А-Банке комисич 0,9%
Сомневаюсь, что это соответствует действительности
Вчера пыталась в приложении снять депозит с получением в кассе банка - предлагались только отделения Универсал банка.
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Додано: Чет 03 лис, 2022 11:51
AndriyQ написав: sergey_sryvkin написав:
А ви в якій валюті свої заощадження рахуєте?..
Немає грошей окрім долара.
Логіка африканської республіки. Польський злотий не погано себе почуває.
Ви відкрили конвертдепо в злотих?
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