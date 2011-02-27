с депозита в АБанке должна быть комиссия 0%, комиссия это если просто с валютной карты снимать в АБанке
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Додано: Чет 03 лис, 2022 11:38
с депозита в АБанке должна быть комиссия 0%, комиссия это если просто с валютной карты снимать в АБанке
Додано: Чет 03 лис, 2022 11:40
Вчера пыталась в приложении снять депозит с получением в кассе банка - предлагались только отделения Универсал банка.
Додано: Чет 03 лис, 2022 11:51
Додано: Чет 03 лис, 2022 12:03
Ще не навчився брати відповідальність за свої слова?
не вийде.
тримай нас в курсі.
Як там розові поні?
Навіщо потрібно було отой сморід на цій гілці розводити? Дебілкувато гигикати, переконуючи когось в дурі, яка живе у власній голові.
Можливо хіба що 10% від тих, кого взагалі цікавлять долари, а не від всього населення.
Серед мого кола спілкування (не олігархи, але все ж всі вони докупляють долари) жодного нема, хто в цій схемі.
Додано: Чет 03 лис, 2022 12:33
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Якщо грн втратила третину, то відщипнули саме в тих, хто мав грн чи в депо, чи в овдп, чи навіть під грушейю, а це щонайменше 5млрд в $.
Ну а потім трошки дали відігратися:
Це нехай 0,2-0,3 млрд в грн хто зіграв (а це зовсім не обов'язково ті що втратили), то сумарно виграли. І того мінус в 1000 разів більший для заощаджень.
Додано: Чет 03 лис, 2022 12:39
Добрий день. Чи видають наразi депо по лiтньому депозиту членiв клубу 50к грн в $ в Украгбанку? Треба замовляти завчасно? Скоро закiнчуеться термiн депозиту. Дякую.
Востаннє редагувалось vladus17 в Чет 03 лис, 2022 12:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 03 лис, 2022 12:42
Re: Клуб 100к - свято покищо триває!))) (поки музика грає) ;
Додано: Чет 03 лис, 2022 12:49
Розум , він або є, або ти долярчик
Що буде ввечері? Ти зникнеш опівночі назовсім? Чи принаймні зробиш якісь висновки щодо невідповідності довжини свого язика своїм же розумовим здібностям??
Також, мені здається, оплачують цей банкет ті, хто купляє оцю готівкову валюту по 40+.
Додано: Чет 03 лис, 2022 12:54
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Може вже заспокоїтесь.
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