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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 256257258259
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 11:38

  mustbe написав:
  jjjj75 написав:Допишіть в таблицю в Примечание по монобанку : без комисии только в отделениях Универсалбанка, в А-Банке комисич 0,9%

Сомневаюсь, что это соответствует действительности


с депозита в АБанке должна быть комиссия 0%, комиссия это если просто с валютной карты снимать в АБанке
greenback1996
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 11:40

  mustbe написав:
  jjjj75 написав:Допишіть в таблицю в Примечание по монобанку : без комисии только в отделениях Универсалбанка, в А-Банке комисич 0,9%

Сомневаюсь, что это соответствует действительности

Вчера пыталась в приложении снять депозит с получением в кассе банка - предлагались только отделения Универсал банка.
vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 11:51

  AndriyQ написав:
  sergey_sryvkin написав:А ви в якій валюті свої заощадження рахуєте?..

Немає грошей окрім долара.

Логіка африканської республіки. Польський злотий не погано себе почуває.

Ви відкрили конвертдепо в злотих?
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 12:03

Ще не навчився брати відповідальність за свої слова?

  Успіх написав:От зрозуміти

не вийде.
  Успіх написав:моя дружина забере долярчики і здасть хоча б пА40 і знову занесе на депо.

тримай нас в курсі.
Як там розові поні?
Навіщо потрібно було отой сморід на цій гілці розводити? Дебілкувато гигикати, переконуючи когось в дурі, яка живе у власній голові.

этой клубе участвует не более 10% населения

Можливо хіба що 10% від тих, кого взагалі цікавлять долари, а не від всього населення.
Серед мого кола спілкування (не олігархи, але все ж всі вони докупляють долари) жодного нема, хто в цій схемі.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 12:33

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Успіх написав:Якщо в клубі 100К прибуває - значить десь убиває?!
От зрозуміти - "де саме відщипують"?

Якщо грн втратила третину, то відщипнули саме в тих, хто мав грн чи в депо, чи в овдп, чи навіть під грушейю, а це щонайменше 5млрд в $.
Ну а потім трошки дали відігратися:
В перший місяць – серпень – після того, як дозволили купувати безготівкову валюту на депозит, населення придбало $128 млн. https://finclub.net/ua/news/nazvani-ban ... zytiv.html

Це нехай 0,2-0,3 млрд в грн хто зіграв (а це зовсім не обов'язково ті що втратили), то сумарно виграли. І того мінус в 1000 разів більший для заощаджень.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 12:39

Добрий день. Чи видають наразi депо по лiтньому депозиту членiв клубу 50к грн в $ в Украгбанку? Треба замовляти завчасно? Скоро закiнчуеться термiн депозиту. Дякую.
Востаннє редагувалось vladus17 в Чет 03 лис, 2022 12:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 12:42

Re: Клуб 100к - свято покищо триває!))) (поки музика грає) ;

  Hotab написав:Як там розові поні?

1. Ще не вечір!©
2. Якраз тут і суть - за рахунок кого цей бенкет?

п.с.
В бі-ту-бі - і то все було видно, як на долоні)))
А отут?☝️🤔 - не все так просто ;)
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 12:49

Розум , він або є, або ти долярчик

  Успіх написав:1. Ще не вечір!©

Що буде ввечері? Ти зникнеш опівночі назовсім? Чи принаймні зробиш якісь висновки щодо невідповідності довжини свого язика своїм же розумовим здібностям??
  Ой+ написав:відщипнули саме в тих, хто мав грн чи в депо, чи в овдп,


Також, мені здається, оплачують цей банкет ті, хто купляє оцю готівкову валюту по 40+.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 12:54

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Успіх написав:1. Ще не вечір!
2. Якраз тут і суть - за рахунок кого цей бенкет?

п.с.
В бі-ту-бі - і то все було видно, як на долоні)))
А отут? - не все так просто ;)

Може вже заспокоїтесь.
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