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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 03 лис, 2022 12:49
Ой+ написав:
відщипнули саме в тих, хто мав грн чи в депо, чи в овдп,
Також, мені здається, оплачують цей банкет ті, хто купляє оцю готівкову валюту по 40+.
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Додано: Чет 03 лис, 2022 14:30
vladus17 написав:
Добрий день. Чи видають наразi депо по лiтньому депозиту членiв клубу 50к грн в $ в Украгбанку? Треба замовляти завчасно? Скоро закiнчуеться термiн депозиту. Дякую.
Вчера забрал день в день после окончания депо - правда купюры 2003 и 2006 - не синие ((, без заказа валюты, Днепр
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greenback1996
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Додано: Чет 03 лис, 2022 14:40
greenback1996 написав: vladus17 написав:
Добрий день. Чи видають наразi депо по лiтньому депозиту членiв клубу 50к грн в $ в Украгбанку? Треба замовляти завчасно? Скоро закiнчуеться термiн депозиту. Дякую.
Вчера забрал день в день после окончания депо - правда купюры 2003 и 2006 - не синие ((, без заказа валюты, Днепр
В акорді сотки сині, навіть часом підряд нумери.
На другий захід можна здати "зелений мотлох", а отримати новенькі долярчики
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flyman
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Додано: Чет 03 лис, 2022 14:45
flyman написав:
На другий захід можна здати "зелений мотлох", а отримати новенькі долярчики
Я б сам і не здогадався!
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Investor_K
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Додано: Чет 03 лис, 2022 15:01
В Акорде с недавнего времени ставка по конвертдепо стала 0.01 % вместо 0.1 %.
Можно внести изменения в таблицу, может кому-то эта информация пригодится
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citramon
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