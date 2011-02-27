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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 256257258259
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 12:49

Розум , він або є, або ти долярчик

  Ой+ написав:відщипнули саме в тих, хто мав грн чи в депо, чи в овдп,


Також, мені здається, оплачують цей банкет ті, хто купляє оцю готівкову валюту по 40+.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 14:30

  vladus17 написав:Добрий день. Чи видають наразi депо по лiтньому депозиту членiв клубу 50к грн в $ в Украгбанку? Треба замовляти завчасно? Скоро закiнчуеться термiн депозиту. Дякую.


Вчера забрал день в день после окончания депо - правда купюры 2003 и 2006 - не синие ((, без заказа валюты, Днепр
greenback1996
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 14:40

  greenback1996 написав:
  vladus17 написав:Добрий день. Чи видають наразi депо по лiтньому депозиту членiв клубу 50к грн в $ в Украгбанку? Треба замовляти завчасно? Скоро закiнчуеться термiн депозиту. Дякую.


Вчера забрал день в день после окончания депо - правда купюры 2003 и 2006 - не синие ((, без заказа валюты, Днепр

В акорді сотки сині, навіть часом підряд нумери.

На другий захід можна здати "зелений мотлох", а отримати новенькі долярчики
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 14:45

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  flyman написав:На другий захід можна здати "зелений мотлох", а отримати новенькі долярчики


Я б сам і не здогадався!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 15:01

В Акорде с недавнего времени ставка по конвертдепо стала 0.01 % вместо 0.1 %.
Можно внести изменения в таблицу, может кому-то эта информация пригодится ;)
citramon
 
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