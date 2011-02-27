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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 03 лис, 2022 12:49
Ой+ написав:
відщипнули саме в тих, хто мав грн чи в депо, чи в овдп,
Також, мені здається, оплачують цей банкет ті, хто купляє оцю готівкову валюту по 40+.
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Додано: Чет 03 лис, 2022 14:30
vladus17 написав:
Добрий день. Чи видають наразi депо по лiтньому депозиту членiв клубу 50к грн в $ в Украгбанку? Треба замовляти завчасно? Скоро закiнчуеться термiн депозиту. Дякую.
Вчера забрал день в день после окончания депо - правда купюры 2003 и 2006 - не синие ((, без заказа валюты, Днепр
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greenback1996
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Додано: Чет 03 лис, 2022 14:40
greenback1996 написав: vladus17 написав:
Добрий день. Чи видають наразi депо по лiтньому депозиту членiв клубу 50к грн в $ в Украгбанку? Треба замовляти завчасно? Скоро закiнчуеться термiн депозиту. Дякую.
Вчера забрал день в день после окончания депо - правда купюры 2003 и 2006 - не синие ((, без заказа валюты, Днепр
В акорді сотки сині, навіть часом підряд нумери.
На другий захід можна здати "зелений мотлох", а отримати новенькі долярчики
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flyman
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Додано: Чет 03 лис, 2022 14:45
flyman написав:
На другий захід можна здати "зелений мотлох", а отримати новенькі долярчики
Я б сам і не здогадався!
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Investor_K
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Додано: Чет 03 лис, 2022 15:01
В Акорде с недавнего времени ставка по конвертдепо стала 0.01 % вместо 0.1 %.
Можно внести изменения в таблицу, может кому-то эта информация пригодится
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citramon
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Додано: Чет 03 лис, 2022 15:52
Забрав свої депозити Моно в А-банку: вибрав отримання в Універсалі в Львові на 7 листопада, показав коди на касі А-банку і отримав свої 1300$. 9,51 грн. відсотків закинули на Зелену картку.
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 03 лис, 2022 16:22
vollena71 написав: mustbe написав: jjjj75 написав:
Допишіть в таблицю в Примечание по монобанку : без комисии только в отделениях Универсалбанка, в А-Банке комисич 0,9%
Сомневаюсь, что это соответствует действительности
Вчера пыталась в приложении снять депозит с получением в кассе банка - предлагались только отделения Универсал банка.
Там дивіться мені гарячка моно казала так - якщо впевнені що а-банк вам валюту видасть - обирайте їх відділення у Львові чи Києві - головне щоб у вас був код на видачу, а з кодом можна отримати готівку у будь якому місті де вам а-банк дасть їх зняти. Про всяк випадок краще зайвий раз уточнити на гарячці
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Додано: Чет 03 лис, 2022 16:48
Якщо в моно відкрив на $1330, видадуть 1300, а 30 із центами гривнею по якому курсу?
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Чорний Ворон
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Додано: Чет 03 лис, 2022 16:53
citramon написав:
В Акорде с недавнего времени ставка по конвертдепо стала 0.01 % вместо 0.1 %.
Можно внести изменения в таблицу, может кому-то эта информация пригодится
Так серйозно знизили ставку, в 10 разів
? Ех, обдиралово , а я то мріяв про 0.1% річних - думав озолочусь
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doctorprj01
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Додано: Чет 03 лис, 2022 17:14
Дюрі-бачі
ви з майбутнього? і як там курс 7 листопада?
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camerondallas120530
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