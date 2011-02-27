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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 03 лис, 2022 17:47
doctorprj01 написав: citramon написав:
В Акорде с недавнего времени ставка по конвертдепо стала 0.01 % вместо 0.1 %.
Можно внести изменения в таблицу, может кому-то эта информация пригодится
Так серйозно знизили ставку, в 10 разів
? Ех, обдиралово , а я то мріяв про 0.1% річних - думав озолочусь
Ніщеброди
, в мене перший конверт під 2 проценти річних ще пока не закінчився. Вже пише 5 с копійками баксюка набігло. Другий під 0.1 прОценту. А на третій місяць вже папіру не хватило.
Отам на горі в коментах плачуть що дрібні дають . То це добре. Легше оці криві сумми депо забирать.
Або напхать лопатник одиничками. Такий пресс долярів. Солідний дядька.
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alex lem
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Додано: Чет 03 лис, 2022 17:50
alex lem написав:
Або напхать лопатник одиничками. Такий пресс долярів. Солідний дядька.
В Турции и Египте любят единички за лебедя на кровати и за чемодан в номер))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 03 лис, 2022 18:17
Игорь Алексеевич написав: alex lem написав:
Або напхать лопатник одиничками. Такий пресс долярів. Солідний дядька.
В Турции и Египте любят единички за лебедя на кровати и за чемодан в номер))
Знаю, бармени краще наливають як щось дать.
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alex lem
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Додано: Чет 03 лис, 2022 18:47
camerondallas120530 Із сучасного. А-банку плювати на яку дату замовлена валюта в Уніерсалі. Їм головне назвати код із 4 цифр, який заявляться в додатку тільки після замовлення. Раніше ніж на 7 замовити не давало, тому й обрав 7.
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 03 лис, 2022 18:48
Дюрі-бачі написав:
Забрав свої депозити Моно в А-банку
: вибрав отримання в Універсалі
в Львові на 7 листопада, показав коди на касі А-банку
і отримав свої 1300$. 9,51 грн. відсотків закинули на Зелену картку.
)))))))))
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Evgeny
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Додано: Чет 03 лис, 2022 18:52
Evgeny написав: Дюрі-бачі написав:
Забрав свої депозити Моно в А-банку
: вибрав отримання в Універсалі
в Львові на 7 листопада, показав коди на касі А-банку
і отримав свої 1300$. 9,51 грн. відсотків закинули на Зелену картку.
)))))))))
Прикольно, машина часу
З такими випадками мабуть прикриють отримання валюти в сурків.
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alex lem
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Додано: Чет 03 лис, 2022 18:59
Чорний Ворон А-банк по НБУ (36,57) мені % віддав
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 03 лис, 2022 19:15
alex lem написав: Evgeny написав: Дюрі-бачі написав:
Забрав свої депозити Моно в А-банку
: вибрав отримання в Універсалі
в Львові на 7 листопада, показав коди на касі А-банку
і отримав свої 1300$. 9,51 грн. відсотків закинули на Зелену картку.
)))))))))
Прикольно, машина часу
З такими випадками мабуть прикриють отримання валюти в сурків.
сегодня тоже пришлось генерировать код в приложении моно и тоже самое ближайшее получилось аж на 07/11/22 - а что делать??
В Универсале (Днепр) такие тугие сидели что я свои копейки по евро получал минут 40(((( А-Банк поприятнее в этом плане - не такие клуши сидят. Нормально - а как по другому загенерить код приложении? Раньше срока же депо не получишь - поэтому суркам пох думаю
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greenback1996
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