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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 258259260261
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 20:09

Мой вам совет, перед визитом в банк по Киеву, звоните есть ли свет
или по адресу отделения проверяйте график отключения єлектроєнергии

https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdown ... 7AeCl4dlUQ
Evgeny
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 20:28

  vollena71 написав:
  mustbe написав:
  jjjj75 написав:Допишіть в таблицю в Примечание по монобанку : без комисии только в отделениях Универсалбанка, в А-Банке комисич 0,9%

Сомневаюсь, что это соответствует действительности

Вчера пыталась в приложении снять депозит с получением в кассе банка - предлагались только отделения Универсал банка.
и какие ближайшие даты предлагало?
asin
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 20:32

  Дюрі-бачі написав:Забрав свої депозити Моно в А-банку: вибрав отримання в Універсалі в Львові на 7 листопада, показав коди на касі А-банку і отримав свої 1300$. 9,51 грн. відсотків закинули на Зелену картку.
как забрали 3го, если выбрали выдачу на 7-е???
asin
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 20:35

asin Забрав в А-банку (в них були долари в касі, новенькі хрусткі банкноти 2017 р. випуску, номери всі підряд), а замовляв на Універсал банк.
Дюрі-бачі
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 21:09

  Ромасик написав:Evgeny подскажите, пожалуйста, по кредит весту никаких изменений от таблички? 37,30 и никаких больше комиссий? и можно 2700 (не 3000)?
Вроде была какая-то новость о нем, не могу найти

будут вас финмониторить если у вас сумарно больше толи 150к толи 250к
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 21:14

Господа, вот вы меняете всё да меняете, а как же риски?
Вдруг что-нибудь нештатное случится, вон Иран России 1000 ракет земля-земля обещает поставить.
Это не шутки я вам скажу))
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 21:43

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  asti написав:Господа, вот вы меняете всё да меняете, а как же риски?
Вдруг что-нибудь нештатное случится, вон Иран России 1000 ракет земля-земля обещает поставить.
Это не шутки я вам скажу))

ето никак не связано , риск только один - не иметь видержки с "сбросить" по курсу 40 , а через три дня - 45.
все ваши риски - ето суета , там коллективний разум - никто тупо сидеть не будет и ждать ракет
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 21:57

  J написав:
  Ромасик написав:Evgeny подскажите, пожалуйста, по кредит весту никаких изменений от таблички? 37,30 и никаких больше комиссий? и можно 2700 (не 3000)?
Вроде была какая-то новость о нем, не могу найти

будут вас финмониторить если у вас сумарно больше толи 150к толи 250к

То ли 400к
Нет, я начну со 100к :lol:
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 22:01

  asti написав:Господа, вот вы меняете всё да меняете, а как же риски?
Вдруг что-нибудь нештатное случится, вон Иран России 1000 ракет земля-земля обещает поставить.
Это не шутки я вам скажу))

Да, вы контролируйте, чтобы в примата наличка была.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 22:33

  Ромасик написав:
  asti написав:Господа, вот вы меняете всё да меняете, а как же риски?
Вдруг что-нибудь нештатное случится, вон Иран России 1000 ракет земля-земля обещает поставить.
Это не шутки я вам скажу))
Да, вы контролируйте, чтобы в примата наличка была.
У меня в Примате почти ничего нет, ну как почти, на такое почти можно жить годика полтора в провинции, но то такэ...
Короче, нечего мне там контролировать особо))
asti
 
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