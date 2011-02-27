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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 03 лис, 2022 23:05
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
А фінмон тепер важче проходить ніж влітку? Виписки про зарплату і чеків про зняття депозитів недостатньо?
Додано: П'ят 04 лис, 2022 07:26
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Дюрі-бачі, выписки/договора про депозиты не канают, надо документы на первостепенное происхождение денежных средств.
Додано: П'ят 04 лис, 2022 08:25
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Хто що може сказати про надійність юнексбанку? Як він працює з конвертаційними депо? Цікавить також альянс.
Додано: П'ят 04 лис, 2022 11:46
Він був трошки папізже почав гратися в клюб 50 тисяч. Поки що і нема по цим депо доповідей наших колег. Треба почитати перші сторінки цієї теми. На 29 сторінці за 16.08 вперше пишуть що Райф участник клюбу. Ото десь після 16 почнуться віддачі.
Востаннє редагувалось alex lem в П'ят 04 лис, 2022 12:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 04 лис, 2022 11:55
Кредитвест комиссия 1,2% мин 650 грн
Курс получается 37378. Лучше уже в Алку по 37400
Зато есть резервное питание
Востаннє редагувалось Ромасик в П'ят 04 лис, 2022 12:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 04 лис, 2022 12:04
Додано: П'ят 04 лис, 2022 12:14
Додано: П'ят 04 лис, 2022 12:33
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