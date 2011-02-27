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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 259260261262
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 23:05

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

А фінмон тепер важче проходить ніж влітку? Виписки про зарплату і чеків про зняття депозитів недостатньо?
Дюрі-бачі
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 07:26

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Дюрі-бачі, выписки/договора про депозиты не канают, надо документы на первостепенное происхождение денежных средств.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 08:25

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Хто що може сказати про надійність юнексбанку? Як він працює з конвертаційними депо? Цікавить також альянс.
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 11:23

Скажите, Аваль отдает доллары?
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 11:46

  la9 написав:Скажите, Аваль отдает доллары?

Він був трошки папізже почав гратися в клюб 50 тисяч. Поки що і нема по цим депо доповідей наших колег. Треба почитати перші сторінки цієї теми. На 29 сторінці за 16.08 вперше пишуть що Райф участник клюбу. Ото десь після 16 почнуться віддачі.
Востаннє редагувалось alex lem в П'ят 04 лис, 2022 12:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 11:55

Кредитвест комиссия 1,2% мин 650 грн
Курс получается 37378. Лучше уже в Алку по 37400
Зато есть резервное питание
Востаннє редагувалось Ромасик в П'ят 04 лис, 2022 12:13, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 12:04

  Ромасик написав:Кредитвест комиссия 1,2% мин 650 грн
Курс получается 37378. Лучше уже в Алку по 37400

Не очкуєте? :wink:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 12:14

  alex lem написав:
  Ромасик написав:Кредитвест комиссия 1,2% мин 650 грн
Курс получается 37378. Лучше уже в Алку по 37400

Не очкуєте? :wink:

Беру пример с Евгения :)

Был еще вариант со Жлобусом, но его стремаюсь. И я им еще денег должен за Видсоточку :mrgreen:
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 12:33

  la9 написав:Скажите, Аваль отдает доллары?
Я думаю проблем быть не должно. Банк прибыльный, учредители серьёзные - лицом в грязь для них не комильфо))
asti
 
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