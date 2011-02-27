Підкажіть плз, а клуб 50к ще існує? На 3 місяці із зняттям саме валюти, а не гривні?
Чи залишився лише клуб 100к на 6 місяців із знаттям в грн по курсу на дату закриття?
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 13:27
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Підкажіть плз, а клуб 50к ще існує? На 3 місяці із зняттям саме валюти, а не гривні?
Чи залишився лише клуб 100к на 6 місяців із знаттям в грн по курсу на дату закриття?
Додано: П'ят 04 лис, 2022 13:31
The_Rebel
Увеличили лимит с 50 до 100. Конвертдепо на 3 мес никто не отменял
Додано: П'ят 04 лис, 2022 13:35
Той що на 6 місяців з поверненням у гривні - там без ліміту по сумі.
А це клуб із 50к підріс до 100к, бо ліміт збільшили, але механізми залишились ті самі.
Додано: П'ят 04 лис, 2022 13:47
Додано: П'ят 04 лис, 2022 13:47
Danik
Дякую, хоча і раніше ліміт був умовний, так як можна було відкрити навіть 2 депозити по 50 тис. в одному банку, не кажучи вже про декілька банків
Додано: П'ят 04 лис, 2022 13:51
Додано: П'ят 04 лис, 2022 13:51
В якому банку можна було відкрити більше ніж на 50к соціальний депозит? Не думаю, що хтось ліміт НБУ порушував. А в декількох банках - звичайно можна.
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