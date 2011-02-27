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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 04 лис, 2022 13:27
Підкажіть плз, а клуб 50к ще існує? На 3 місяці із зняттям саме валюти, а не гривні?
Чи залишився лише клуб 100к на 6 місяців із знаттям в грн по курсу на дату закриття?
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The_Rebel
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 13:31
The_Rebel
Увеличили лимит с 50 до 100. Конвертдепо на 3 мес никто не отменял
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Danik
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 13:35
The_Rebel написав:
Підкажіть плз, а клуб 50к ще існує? На 3 місяці із зняттям саме валюти, а не гривні?
Чи залишився лише клуб 100к на 6 місяців із знаттям в грн по курсу на дату закриття?
Той що на 6 місяців з поверненням у гривні - там без ліміту по сумі.
А це клуб із 50к підріс до 100к, бо ліміт збільшили, але механізми залишились ті самі.
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ustinovse
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 13:47
Ромасик написав: Alexey_k9 написав:
Судя по теме все открывают в баксах. В евро никто не верит или просто привычней?
По евро потеря 2% при продаже
тюю... зачем кому продайоте?
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 13:47
Danik
Дякую, хоча і раніше ліміт був умовний, так як можна було відкрити навіть 2 депозити по 50 тис. в одному банку, не кажучи вже про декілька банків
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The_Rebel
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 13:51
la9 написав:
Скажите, Аваль отдает доллары?
Аваль? - хрєнасє вопрос
Если даже Ломбард отдайот
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 13:51
The_Rebel написав:Danik
Дякую, хоча і раніше ліміт був умовний, так як можна було відкрити навіть 2 депозити по 50 тис. в одному банку, не кажучи вже про декілька банків
В якому банку можна було відкрити більше ніж на 50к соціальний депозит? Не думаю, що хтось ліміт НБУ порушував. А в декількох банках - звичайно можна.
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ustinovse
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 14:25
Дюрі-бачі написав:
А фінмон тепер важче проходить ніж влітку? Виписки про зарплату і чеків про зняття депозитів недостатньо?
А навіщо фінмон на сумах до 100к?
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sergey_sryvkin
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 14:27
ustinovse написав: The_Rebel написав:Danik
Дякую, хоча і раніше ліміт був умовний, так як можна було відкрити навіть 2 депозити по 50 тис. в одному банку, не кажучи вже про декілька банків
В якому банку можна було відкрити більше ніж на 50к соціальний депозит? Не думаю, що хтось ліміт НБУ порушував. А в декількох банках - звичайно можна.
В перші 2-3 дні як почали приймати Конвертаційні депозити щонайменше один банк давав можливість відкривати фізичній особі щодня по одному депо на 50к грн. в еквіваленті. Потім прийшло роз'яснення і вони цю практику припинили
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 14:30
sergey_sryvkin написав: Дюрі-бачі написав:
А фінмон тепер важче проходить ніж влітку? Виписки про зарплату і чеків про зняття депозитів недостатньо?
А навіщо фінмон на сумах до 100к?
Давайте щоб не було непорозумінь розставимо усі крапки над ї... Моніторинг є внутрішній і зовнішній (обов'язковий). Другий починається від сум 400к. Перший не залежить від суми а залежить від критеріїв, які визначив банк для операцій що підпадають під цей моніторинг. Тому і операція в 1 грн. може бути заблокована внутрішнім моніторингом
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