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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 04 лис, 2022 15:44
ustinovse написав: The_Rebel написав:Danik
Дякую, хоча і раніше ліміт був умовний, так як можна було відкрити навіть 2 депозити по 50 тис. в одному банку, не кажучи вже про декілька банків
В якому банку можна було відкрити більше ніж на 50к соціальний депозит? Не думаю, що хтось ліміт НБУ порушував. А в декількох банках - звичайно можна.
Відкривав у жовтні 2 конверт депо в одному банку, правда онлайн. 2 по 50 без проблем дало. Не хочу світити банк, може він трошки натупив
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 15:51
The_Rebel написав: ustinovse написав: The_Rebel написав:Danik
Дякую, хоча і раніше ліміт був умовний, так як можна було відкрити навіть 2 депозити по 50 тис. в одному банку, не кажучи вже про декілька банків
В якому банку можна було відкрити більше ніж на 50к соціальний депозит? Не думаю, що хтось ліміт НБУ порушував. А в декількох банках - звичайно можна.
Відкривав у жовтні 2 конверт депо в одному банку, правда онлайн. 2 по 50 без проблем дало. Не хочу світити банк, може він трошки натупив
В жовтні - не натупив. З 1 жовтня НБУ вже підняв планку для депо до 100к на місяць. Не всі банки одразу в перший день збільшили, але за декілька днів всі внесли зміни.
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:06
la9 написав:
Скажите, Аваль отдает доллары?
сьогодні здав їм тищу зелених , так що в них є чим віддавать ))
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:09
ustinovse написав: The_Rebel написав:
Дякую, хоча і раніше ліміт був умовний, так як можна було відкрити навіть 2 депозити по 50 тис. в одному банку, не кажучи вже про декілька банків
Відкривав у жовтні 2 конверт депо в одному банку, правда онлайн. 2 по 50 без проблем дало. Не хочу світити банк, може він трошки натупив
В жовтні - не натупив. З 1 жовтня НБУ вже підняв планку для депо до 100к на місяць. Не всі банки одразу в перший день збільшили, але за декілька днів всі внесли зміни.
вот именно! в октябре - уже несчитово.
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:21
lamal написав: la9 написав:
Скажите, Аваль отдает доллары?
сьогодні здав їм тищу зелених , так що в них є чим віддавать ))
По 40,3?
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:33
Visky написав: lamal написав: la9 написав:
Скажите, Аваль отдает доллары?
сьогодні здав їм тищу зелених , так що в них є чим віддавать ))
По 40,3?
так
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