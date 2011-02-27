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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 15:44

  ustinovse написав:
  The_Rebel написав:Danik
Дякую, хоча і раніше ліміт був умовний, так як можна було відкрити навіть 2 депозити по 50 тис. в одному банку, не кажучи вже про декілька банків

В якому банку можна було відкрити більше ніж на 50к соціальний депозит? Не думаю, що хтось ліміт НБУ порушував. А в декількох банках - звичайно можна.

Відкривав у жовтні 2 конверт депо в одному банку, правда онлайн. 2 по 50 без проблем дало. Не хочу світити банк, може він трошки натупив
The_Rebel
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 15:51

  The_Rebel написав:
  ustinovse написав:
  The_Rebel написав:Danik
Дякую, хоча і раніше ліміт був умовний, так як можна було відкрити навіть 2 депозити по 50 тис. в одному банку, не кажучи вже про декілька банків

В якому банку можна було відкрити більше ніж на 50к соціальний депозит? Не думаю, що хтось ліміт НБУ порушував. А в декількох банках - звичайно можна.

Відкривав у жовтні 2 конверт депо в одному банку, правда онлайн. 2 по 50 без проблем дало. Не хочу світити банк, може він трошки натупив

В жовтні - не натупив. З 1 жовтня НБУ вже підняв планку для депо до 100к на місяць. Не всі банки одразу в перший день збільшили, але за декілька днів всі внесли зміни.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:06

  la9 написав:Скажите, Аваль отдает доллары?
сьогодні здав їм тищу зелених , так що в них є чим віддавать ))
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:09

  ustinovse написав:
  The_Rebel написав:Дякую, хоча і раніше ліміт був умовний, так як можна було відкрити навіть 2 депозити по 50 тис. в одному банку, не кажучи вже про декілька банків

Відкривав у жовтні 2 конверт депо в одному банку, правда онлайн. 2 по 50 без проблем дало. Не хочу світити банк, може він трошки натупив

В жовтні - не натупив. З 1 жовтня НБУ вже підняв планку для депо до 100к на місяць. Не всі банки одразу в перший день збільшили, але за декілька днів всі внесли зміни.
вот именно! в октябре - уже несчитово.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:21

  lamal написав:
  la9 написав:Скажите, Аваль отдает доллары?
сьогодні здав їм тищу зелених , так що в них є чим віддавать ))
По 40,3?
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:33

  Visky написав:
  lamal написав:
  la9 написав:Скажите, Аваль отдает доллары?
сьогодні здав їм тищу зелених , так що в них є чим віддавать ))
По 40,3?
так
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 17:18

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Ромасик написав:Кредитвест комиссия 1,2% мин 650 грн
Курс получается 37378. Лучше уже в Алку по 37400
Зато есть резервное питание
И 1,5% годовых, добавьте в дело

Таким образом, турки спустились на 10 место
Но обслуживание классное
Не какой-то газмяс
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 17:23

Шановне панство, напевно серед учасників нашого клюбу немає людей які на 100% зайшли у цей продукт, отже питання: який розмір капіталу у відсотках на ваш погляд можна розмістити таким чином - у мене вже десь 30% коштів там і я вже трохи нервую, раптом що... Хто що думає з цього приводу?
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 17:25

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

lamal написав:
  Visky написав:
  lamal написав:[quote="5504214:la9"]Скажите, Аваль отдает доллары?
сьогодні здав їм тищу зелених , так що в них є чим віддавать ))
По 40,3?
так[/quote]Эх, а я Вике по 40,25
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 17:27

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

asti написав:Шановне панство, напевно серед учасників нашого клюбу немає людей які на 100% зайшли у цей продукт, отже питання: який розмір капіталу у відсотках на ваш погляд можна розмістити таким чином - у мене вже десь 30% коштів там і я вже трохи нервую, раптом що... Хто що думає з цього приводу?
Де там? Звичайні доларові депозити.
100% можна занести, та де їх взяти?
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