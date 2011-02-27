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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 17:31

  lamal написав:
По 40,3?[/quote] так[/quote]
Це вам повезло. Прийшлось помотатися щоб здати. В перших двух не було гривні. І не захотіли мінять. А в третьому мабуть перед мною добра людина заніс в касу багато папіру. Бо рахівна машина довго молотила. То й мені клунок насипали.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 17:35

  asti написав:Шановне панство, напевно серед учасників нашого клюбу немає людей які на 100% зайшли у цей продукт, отже питання: який розмір капіталу у відсотках на ваш погляд можна розмістити таким чином - у мене вже десь 30% коштів там і я вже трохи нервую, раптом що... Хто що думає з цього приводу?

У мене так само. Але в цьому місяці я забираю перший з 3-хмісячників, то можна буде перевірити видачу і на його місце поставити новий. Потім наступний забираю і можу новий ставити...
Ось на цей новий 6-тимісячник я б завагався поставити всю суму.
Тому моя стратегія - розбити сумму в часі на 3 місяці і по різних банках (державні плюс Райф)
The_Rebel
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 18:27

asti у мене відсотків 8 в конвертаційних, десь стільки ж в гривневих ОВДП, 60 в баксах готівкових і 25 на блокчейні якщо прийдеться покидати неньку... Всі кошти я б точно не морозив на 3 місяці, бо не відомо що завтра карлик придумає і де будем ми чи Україна
Sain_повернувся
 
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