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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 17:31

  lamal написав:
По 40,3?[/quote] так[/quote]
Це вам повезло. Прийшлось помотатися щоб здати. В перших двух не було гривні. І не захотіли мінять. А в третьому мабуть перед мною добра людина заніс в касу багато папіру. Бо рахівна машина довго молотила. То й мені клунок насипали.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 17:35

  asti написав:Шановне панство, напевно серед учасників нашого клюбу немає людей які на 100% зайшли у цей продукт, отже питання: який розмір капіталу у відсотках на ваш погляд можна розмістити таким чином - у мене вже десь 30% коштів там і я вже трохи нервую, раптом що... Хто що думає з цього приводу?

У мене так само. Але в цьому місяці я забираю перший з 3-хмісячників, то можна буде перевірити видачу і на його місце поставити новий. Потім наступний забираю і можу новий ставити...
Ось на цей новий 6-тимісячник я б завагався поставити всю суму.
Тому моя стратегія - розбити сумму в часі на 3 місяці і по різних банках (державні плюс Райф)
The_Rebel
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 18:22

Ромасик скиньте рейтинг по усіх банках з конверт.депо
vitaliyk881
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 18:24

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

OTP банк в табличке нету % за снятие, хотя на словах говорят, что 1%. В поддержке говорят, что не должно быть, если срочный депозит. В официальных тарифах неоднозначно описано: вроде нет но если эмиссионные (новые купюры), то 1%.

Может ранее уже подымали этот вопрос. Где правда?
1561040
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 18:27

asti у мене відсотків 8 в конвертаційних, десь стільки ж в гривневих ОВДП, 60 в баксах готівкових і 25 на блокчейні якщо прийдеться покидати неньку... Всі кошти я б точно не морозив на 3 місяці, бо не відомо що завтра карлик придумає і де будем ми чи Україна
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 18:51

  lamal написав:
  la9 написав:Скажите, Аваль отдает доллары?
сьогодні здав їм тищу зелених , так що в них є чим віддавать ))

Теж довелось сьогодні побігати по їх відділенням) задрали курс до 40.3 щоб згребти готівку, але обмежилися купівлею 1000$ з особи, купляти більше просто відмовляються :D
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 19:48

  1561040 написав:OTP банк в табличке нету % за снятие, хотя на словах говорят, что 1%. В поддержке говорят, что не должно быть, если срочный депозит. В официальных тарифах неоднозначно описано: вроде нет но если эмиссионные (новые купюры), то 1%.

Может ранее уже подымали этот вопрос. Где правда?

viewtopic.php?p=5503880#p5503880
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 19:53

  Sain_повернувся написав:asti у мене відсотків 8 в конвертаційних, десь стільки ж в гривневих ОВДП, 60 в баксах готівкових і 25 на блокчейні якщо прийдеться покидати неньку... Всі кошти я б точно не морозив на 3 місяці, бо не відомо що завтра карлик придумає і де будем ми чи Україна
Підтримую такий розподіл ресурсів, але бачу що більшість тутешніх учасників клЮбу так широко розмахнулися з тими депозитами що вже (на словах) по вуха в них
і готові пірнути з головою//)
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 20:00

  The_Rebel написав:Ось на цей новий 6-тимісячник я б завагався поставити всю суму.

То дурне діло. Воно не взлетить, отой депо коли морозиш гроші на півроку і вертають назад папіром по курсу НБУ.
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asti
зачем вы держите $ в ТАС на текущем счету, если по вашим словам,
вы их иногда по месяцу не можете снять оттуда?
J
 
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