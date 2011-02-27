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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 04 лис, 2022 17:31
lamal написав:
По 40,3?[/quote] так[/quote]
Це вам повезло. Прийшлось помотатися щоб здати. В перших двух не було гривні. І не захотіли мінять. А в третьому мабуть перед мною добра людина заніс в касу багато папіру. Бо рахівна машина довго молотила. То й мені клунок насипали.
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alex lem
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 17:35
asti написав:
Шановне панство, напевно серед учасників нашого клюбу немає людей які на 100% зайшли у цей продукт, отже питання: який розмір капіталу у відсотках на ваш погляд можна розмістити таким чином - у мене вже десь 30% коштів там і я вже трохи нервую, раптом що... Хто що думає з цього приводу?
У мене так само. Але в цьому місяці я забираю перший з 3-хмісячників, то можна буде перевірити видачу і на його місце поставити новий. Потім наступний забираю і можу новий ставити...
Ось на цей новий 6-тимісячник я б завагався поставити всю суму.
Тому моя стратегія - розбити сумму в часі на 3 місяці і по різних банках (державні плюс Райф)
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The_Rebel
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 18:22
Ромасик скиньте рейтинг по усіх банках з конверт.депо
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vitaliyk881
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 18:24
OTP банк в табличке нету % за снятие, хотя на словах говорят, что 1%. В поддержке говорят, что не должно быть, если срочный депозит. В официальных тарифах неоднозначно описано: вроде нет но если эмиссионные (новые купюры), то 1%.
Может ранее уже подымали этот вопрос. Где правда?
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1561040
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 18:27
asti у мене відсотків 8 в конвертаційних, десь стільки ж в гривневих ОВДП, 60 в баксах готівкових і 25 на блокчейні якщо прийдеться покидати неньку... Всі кошти я б точно не морозив на 3 місяці, бо не відомо що завтра карлик придумає і де будем ми чи Україна
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Sain_повернувся
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 18:51
lamal написав: la9 написав:
Скажите, Аваль отдает доллары?
сьогодні здав їм тищу зелених , так що в них є чим віддавать ))
Теж довелось сьогодні побігати по їх відділенням) задрали курс до 40.3 щоб згребти готівку, але обмежилися купівлею 1000$ з особи, купляти більше просто відмовляються
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Maxwe11
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 19:48
viewtopic.php?p=5503880#p5503880
1561040 написав:
OTP банк в табличке нету % за снятие, хотя на словах говорят, что 1%. В поддержке говорят, что не должно быть, если срочный депозит. В официальных тарифах неоднозначно описано: вроде нет но если эмиссионные (новые купюры), то 1%.
Может ранее уже подымали этот вопрос. Где правда?
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klug
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 19:53
Sain_повернувся написав:asti
у мене відсотків 8 в конвертаційних, десь стільки ж в гривневих ОВДП, 60 в баксах готівкових і 25 на блокчейні якщо прийдеться покидати неньку... Всі кошти я б точно не морозив на 3 місяці, бо не відомо що завтра карлик придумає і де будем ми чи Україна
Підтримую такий розподіл ресурсів, але бачу що більшість тутешніх учасників клЮбу так широко розмахнулися з тими депозитами що вже (на словах) по вуха в них
і готові пірнути з головою//)
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 20:00
The_Rebel написав:
Ось на цей новий 6-тимісячник я б завагався поставити всю суму.
То дурне діло. Воно не взлетить, отой депо коли морозиш гроші на півроку і вертають назад папіром по курсу НБУ.
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alex lem
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 20:26
asti
зачем вы держите $ в ТАС на текущем счету, если по вашим словам,
вы их иногда по месяцу не можете снять оттуда?
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