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Sain_повернувся написав:asti у мене відсотків 8 в конвертаційних, десь стільки ж в гривневих ОВДП, 60 в баксах готівкових і 25 на блокчейні якщо прийдеться покидати неньку... Всі кошти я б точно не морозив на 3 місяці, бо не відомо що завтра карлик придумає і де будем ми чи Україна
Підтримую такий розподіл ресурсів, але бачу що більшість тутешніх учасників клЮбу так широко розмахнулися з тими депозитами що вже (на словах) по вуха в них і готові пірнути з головою//)
1561040 написав:OTP банк в табличке нету % за снятие, хотя на словах говорят, что 1%. В поддержке говорят, что не должно быть, если срочный депозит. В официальных тарифах неоднозначно описано: вроде нет но если эмиссионные (новые купюры), то 1%.
asti написав:Шановне панство, напевно серед учасників нашого клюбу немає людей які на 100% зайшли у цей продукт, отже питання: який розмір капіталу у відсотках на ваш погляд можна розмістити таким чином - у мене вже десь 30% коштів там і я вже трохи нервую, раптом що... Хто що думає з цього приводу?
Вірте в ЗСУ! От я вірю в ЗСУ/в себе)) - і тому зайшов(з допомогою дружини) у ці депо десь ~ на 80% всього свого капіталу!👍💰👀 Хоч ви знаєте, який я скептик таких депо)) - але я вірю, що нехай трохи пізніше, але... все буде добре!👍
п.с. Хоч це зовсім НЕ відміняє проблем з видачею готівкових долярчиків з цих депо десь так за місяць-два