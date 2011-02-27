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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 20:49

  asti написав:
  Sain_повернувся написав:asti у мене відсотків 8 в конвертаційних, десь стільки ж в гривневих ОВДП, 60 в баксах готівкових і 25 на блокчейні якщо прийдеться покидати неньку... Всі кошти я б точно не морозив на 3 місяці, бо не відомо що завтра карлик придумає і де будем ми чи Україна
Підтримую такий розподіл ресурсів, але бачу що більшість тутешніх учасників клЮбу так широко розмахнулися з тими депозитами що вже (на словах) по вуха в них
і готові пірнути з головою//)

У клЮбі були любі танці, та-та-танці. 8)
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 21:01

  1561040 написав:OTP банк в табличке нету % за снятие, хотя на словах говорят, что 1%. В поддержке говорят, что не должно быть, если срочный депозит. В официальных тарифах неоднозначно описано: вроде нет но если эмиссионные (новые купюры), то 1%.

Может ранее уже подымали этот вопрос. Где правда?


у мене депозит в ОТП закінчувався 1 листопада - робив заявку замовлення валюти на 2 листопада у них на сайті за тиждень на перед https://www.otpbank.com.ua/privateclien ... r-cashout/ - видали без будь яких комісій і проблем
khmelovski
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 21:41

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  asti написав:Шановне панство, напевно серед учасників нашого клюбу немає людей які на 100% зайшли у цей продукт, отже питання: який розмір капіталу у відсотках на ваш погляд можна розмістити таким чином - у мене вже десь 30% коштів там і я вже трохи нервую, раптом що... Хто що думає з цього приводу?

Вірте в ЗСУ! ;)
От я вірю в ЗСУ/в себе)) - і тому зайшов(з допомогою дружини) у ці депо десь ~ на 80% всього свого капіталу!👍💰👀
Хоч ви знаєте, який я скептик таких депо)) - але я вірю, що нехай трохи пізніше, але... все буде добре!👍

п.с.
Хоч це зовсім НЕ відміняє проблем з видачею готівкових долярчиків з цих депо десь так за місяць-два :lol: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 22:11

  J написав:asti
зачем вы держите $ в ТАС на текущем счету, если по вашим словам,
вы их иногда по месяцу не можете снять оттуда?
У меня договоренность с кассиром - она держит мои деньги отдельно от других только для меня уже несколько месяцев))
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 22:16

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Ребята,говорят до войны,сам не пользовался,в Привате,можна было через терминал валютой,можно было пополнить вал.счет,карту,сейчас это возможно,недавно,кто пользовался,подскажите пожалуйста, какой там механизм?
shatenerbi
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 22:29

  alex lem написав:
  lamal написав:
По 40,3?
так
Це вам повезло. Прийшлось помотатися щоб здати. В перших двух не було гривні. І не захотіли мінять. А в третьому мабуть перед мною добра людина заніс в касу багато папіру. Бо рахівна машина довго молотила. То й мені клунок насипали.
а я на велосипеді )) тільки в черзі в касу довелося швилин 10 постояти
lamal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 22:39

  shatenerbi написав:Ребята,говорят до войны,сам не пользовался,в Привате,можна было через терминал валютой,можно было пополнить вал.счет,карту,сейчас это возможно,недавно,кто пользовался,подскажите пожалуйста, какой там механизм?
Хоч офтоп, відповім. Можна тільки засунувши фізичну валютну карту в $ чи Є. Далі - натиснути на екрані "поповнити". Але зараз вигідно платити грн-картою за валютні послуги/товари в еквіваленті 100 т. грн/міс/банк. Є банки де конв. курс трохи вигідніший за Приват 37.4532; Газ - 37,3
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 23:13

  Visky написав:
  shatenerbi написав:Ребята,говорят до войны,сам не пользовался,в Привате,можна было через терминал валютой,можно было пополнить вал.счет,карту,сейчас это возможно,недавно,кто пользовался,подскажите пожалуйста, какой там механизм?
Хоч офтоп, відповім. Можна тільки засунувши фізичну валютну карту в $ чи Є. Далі - натиснути на екрані "поповнити". Але зараз вигідно платити грн-картою за валютні послуги/товари в еквіваленті 100 т. грн/міс/банк. Є банки де конв. курс трохи вигідніший за Приват 37.4532; Газ - 37,3

Спасибо за ответ.
shatenerbi
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