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Sain_повернувся написав:asti у мене відсотків 8 в конвертаційних, десь стільки ж в гривневих ОВДП, 60 в баксах готівкових і 25 на блокчейні якщо прийдеться покидати неньку... Всі кошти я б точно не морозив на 3 місяці, бо не відомо що завтра карлик придумає і де будем ми чи Україна
Підтримую такий розподіл ресурсів, але бачу що більшість тутешніх учасників клЮбу так широко розмахнулися з тими депозитами що вже (на словах) по вуха в них і готові пірнути з головою//)
1561040 написав:OTP банк в табличке нету % за снятие, хотя на словах говорят, что 1%. В поддержке говорят, что не должно быть, если срочный депозит. В официальных тарифах неоднозначно описано: вроде нет но если эмиссионные (новые купюры), то 1%.
asti написав:Шановне панство, напевно серед учасників нашого клюбу немає людей які на 100% зайшли у цей продукт, отже питання: який розмір капіталу у відсотках на ваш погляд можна розмістити таким чином - у мене вже десь 30% коштів там і я вже трохи нервую, раптом що... Хто що думає з цього приводу?
Вірте в ЗСУ! От я вірю в ЗСУ/в себе)) - і тому зайшов(з допомогою дружини) у ці депо десь ~ на 80% всього свого капіталу!👍💰👀 Хоч ви знаєте, який я скептик таких депо)) - але я вірю, що нехай трохи пізніше, але... все буде добре!👍
п.с. Хоч це зовсім НЕ відміняє проблем з видачею готівкових долярчиків з цих депо десь так за місяць-два
Ребята,говорят до войны,сам не пользовался,в Привате,можна было через терминал валютой,можно было пополнить вал.счет,карту,сейчас это возможно,недавно,кто пользовался,подскажите пожалуйста, какой там механизм?
Це вам повезло. Прийшлось помотатися щоб здати. В перших двух не було гривні. І не захотіли мінять. А в третьому мабуть перед мною добра людина заніс в касу багато папіру. Бо рахівна машина довго молотила. То й мені клунок насипали.
а я на велосипеді )) тільки в черзі в касу довелося швилин 10 постояти
shatenerbi написав:Ребята,говорят до войны,сам не пользовался,в Привате,можна было через терминал валютой,можно было пополнить вал.счет,карту,сейчас это возможно,недавно,кто пользовался,подскажите пожалуйста, какой там механизм?
Хоч офтоп, відповім. Можна тільки засунувши фізичну валютну карту в $ чи Є. Далі - натиснути на екрані "поповнити". Але зараз вигідно платити грн-картою за валютні послуги/товари в еквіваленті 100 т. грн/міс/банк. Є банки де конв. курс трохи вигідніший за Приват 37.4532; Газ - 37,3
shatenerbi написав:Ребята,говорят до войны,сам не пользовался,в Привате,можна было через терминал валютой,можно было пополнить вал.счет,карту,сейчас это возможно,недавно,кто пользовался,подскажите пожалуйста, какой там механизм?
Хоч офтоп, відповім. Можна тільки засунувши фізичну валютну карту в $ чи Є. Далі - натиснути на екрані "поповнити". Але зараз вигідно платити грн-картою за валютні послуги/товари в еквіваленті 100 т. грн/міс/банк. Є банки де конв. курс трохи вигідніший за Приват 37.4532; Газ - 37,3
shatenerbi написав:Ребята,говорят до войны,сам не пользовался,в Привате,можна было через терминал валютой,можно было пополнить вал.счет,карту,сейчас это возможно,недавно,кто пользовался,подскажите пожалуйста, какой там механизм?
Хоч офтоп, відповім. Можна тільки засунувши фізичну валютну карту в $ чи Є.
Ні. нещодавно поповнював через термінал баками щойно створену діджитал картку. Зжерло 0,5% за поповнення.