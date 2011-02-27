В том отделении на Б.Васильковской в Киеве где я забирал депозит - отдали без %. При том что я его открывал еще когда комиссия за открытие была всего 0.3% (в самом начале). Получилось очень выгодно.
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Додано: Суб 05 лис, 2022 00:26
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
В том отделении на Б.Васильковской в Киеве где я забирал депозит - отдали без %. При том что я его открывал еще когда комиссия за открытие была всего 0.3% (в самом начале). Получилось очень выгодно.
Додано: Суб 05 лис, 2022 00:29
а почему было не "пополнить" в тех первых свою карту их"отсутствующей" гривней? (и затем снять, например, в их банкомате, или заказать)
Востаннє редагувалось flysoulfly в Суб 05 лис, 2022 00:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 05 лис, 2022 00:33
Як Ви діджитал картку поповнили: вводили № чи спочатку вставляли іншу фізичну й чи дійсно вона КДВ? Вот тут жлобство Привата, не дає створити валютну діджитал Універсальну, якщо є вже фізична у тій же валюті, крім грн, тільки КДВ, а вона жере 0,5% при поповненні
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