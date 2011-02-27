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alex lem написав:По 40,3? Це вам повезло. Прийшлось помотатися щоб здати. В перших двух не було гривні. І не захотіли мінять. А в третьому мабуть перед мною добра людина заніс в касу багато папіру. Бо рахівна машина довго молотила. То й мені клунок насипали.
Maxwe11 написав:Теж довелось сьогодні побігати по їх відділенням) задрали курс до 40.3 щоб згребти готівку, але обмежилися купівлею 1000$ з особи, купляти більше просто відмовляються
а почему было не "пополнить" в тех первых свою карту их"отсутствующей" гривней? (и затем снять, например, в их банкомате, или заказать)
Востаннє редагувалось flysoulfly в Суб 05 лис, 2022 00:38, всього редагувалось 1 раз.
shatenerbi написав:Ребята,говорят до войны,сам не пользовался,в Привате,можна было через терминал валютой,можно было пополнить вал.счет,карту,сейчас это возможно,недавно,кто пользовался,подскажите пожалуйста, какой там механизм?
Хоч офтоп, відповім. Можна тільки засунувши фізичну валютну карту в $ чи Є.
Ні. нещодавно поповнював через термінал баками щойно створену діджитал картку. Зжерло 0,5% за поповнення.
Як Ви діджитал картку поповнили: вводили № чи спочатку вставляли іншу фізичну й чи дійсно вона КДВ? Вот тут жлобство Привата, не дає створити валютну діджитал Універсальну, якщо є вже фізична у тій же валюті, крім грн, тільки КДВ, а вона жере 0,5% при поповненні
Sain_повернувся написав:asti у мене відсотків 8 в конвертаційних, десь стільки ж в гривневих ОВДП, 60 в баксах готівкових і 25 на блокчейні якщо прийдеться покидати неньку... Всі кошти я б точно не морозив на 3 місяці, бо не відомо що завтра карлик придумає і де будем ми чи Україна
Підтримую такий розподіл ресурсів, але бачу що більшість тутешніх учасників клЮбу так широко розмахнулися з тими депозитами що вже (на словах) по вуха в них і готові пірнути з головою//)
15% грошей працюють? А решта під грушею?)) Консервативна позиція
Гілка називається клуб 100к, тому і не дивно, що тут інша позиція дописувачів. Зайшли б в бетонометри, там би інше розповіли.
alex lem написав:По 40,3? Це вам повезло. Прийшлось помотатися щоб здати. В перших двух не було гривні. І не захотіли мінять. А в третьому мабуть перед мною добра людина заніс в касу багато папіру. Бо рахівна машина довго молотила. То й мені клунок насипали.
Maxwe11 написав:Теж довелось сьогодні побігати по їх відділенням) задрали курс до 40.3 щоб згребти готівку, але обмежилися купівлею 1000$ з особи, купляти більше просто відмовляються
а почему было не "пополнить" в тех первых свою карту их"отсутствующей" гривней? (и затем снять, например, в их банкомате, или заказать)
Даже не так: потом по безналу отправить в нужный банк. Но пополнение до 100к платное
І таке декому цікаве. Хто вірить в укріплення грн чи незначне падіння, то варто в ОВДП з 1,5% в міс - за півроку 9% набіжить, що еквівалент курсу близько 40 грн. Так що хто думає, що буде менше 40, то може перевірити інтуіцію.