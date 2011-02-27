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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 264265266267
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 00:26

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  1561040 написав:OTP банк в табличке нету % за снятие, хотя на словах говорят, что 1%. В поддержке говорят, что не должно быть, если срочный депозит

В том отделении на Б.Васильковской в Киеве где я забирал депозит - отдали без %. При том что я его открывал еще когда комиссия за открытие была всего 0.3% (в самом начале). Получилось очень выгодно.
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 00:29

  alex lem написав:По 40,3?
Це вам повезло. Прийшлось помотатися щоб здати. В перших двух не було гривні. І не захотіли мінять. А в третьому мабуть перед мною добра людина заніс в касу багато папіру. Бо рахівна машина довго молотила. То й мені клунок насипали.
  Maxwe11 написав:Теж довелось сьогодні побігати по їх відділенням) задрали курс до 40.3 щоб згребти готівку, але обмежилися купівлею 1000$ з особи, купляти більше просто відмовляються :D



а почему было не "пополнить" в тех первых свою карту их"отсутствующей" гривней? (и затем снять, например, в их банкомате, или заказать)
Востаннє редагувалось flysoulfly в Суб 05 лис, 2022 00:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 00:33

  sergey_sryvkin написав:
  Visky написав:
  shatenerbi написав:Ребята,говорят до войны,сам не пользовался,в Привате,можна было через терминал валютой,можно было пополнить вал.счет,карту,сейчас это возможно,недавно,кто пользовался,подскажите пожалуйста, какой там механизм?
Хоч офтоп, відповім. Можна тільки засунувши фізичну валютну карту в $ чи Є.

Ні. нещодавно поповнював через термінал баками щойно створену діджитал картку.
Зжерло 0,5% за поповнення.
Як Ви діджитал картку поповнили: вводили № чи спочатку вставляли іншу фізичну й чи дійсно вона КДВ? Вот тут жлобство Привата, не дає створити валютну діджитал Універсальну, якщо є вже фізична у тій же валюті, крім грн, тільки КДВ, а вона жере 0,5% при поповненні
Visky
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 06:56

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Visky, а Вы в ПриватБанку є учасником GOLD-клубу? Оскільки саме для них доступно оформлення валютних Уні.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 07:07

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

vitaliyk881 написав:Ромасик скиньте рейтинг по усіх банках з конверт.депо
Табличка mustbe
https://mustbe.ml/tables/club100k
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 07:14

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

asti написав:
  Sain_повернувся написав:asti у мене відсотків 8 в конвертаційних, десь стільки ж в гривневих ОВДП, 60 в баксах готівкових і 25 на блокчейні якщо прийдеться покидати неньку... Всі кошти я б точно не морозив на 3 місяці, бо не відомо що завтра карлик придумає і де будем ми чи Україна
Підтримую такий розподіл ресурсів, але бачу що більшість тутешніх учасників клЮбу так широко розмахнулися з тими депозитами що вже (на словах) по вуха в них
і готові пірнути з головою//)
15% грошей працюють? А решта під грушею?))
Консервативна позиція

Гілка називається клуб 100к, тому і не дивно, що тут інша позиція дописувачів. Зайшли б в бетонометри, там би інше розповіли.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 07:23

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

flysoulfly написав:
  alex lem написав:По 40,3?
Це вам повезло. Прийшлось помотатися щоб здати. В перших двух не було гривні. І не захотіли мінять. А в третьому мабуть перед мною добра людина заніс в касу багато папіру. Бо рахівна машина довго молотила. То й мені клунок насипали.
  Maxwe11 написав:Теж довелось сьогодні побігати по їх відділенням) задрали курс до 40.3 щоб згребти готівку, але обмежилися купівлею 1000$ з особи, купляти більше просто відмовляються :D



а почему было не "пополнить" в тех первых свою карту их"отсутствующей" гривней? (и затем снять, например, в их банкомате, или заказать)
Даже не так: потом по безналу отправить в нужный банк.
Но пополнение до 100к платное
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 07:36

  moveton написав:
  sergey_sryvkin написав:Ні. нещодавно поповнював через термінал баками щойно створену діджитал картку.
Зжерло 0,5% за поповнення.

Тут не помешало бы уточнить, что комис не за то, что в терминале и не за то, что диджтал и даже не за то, что валютная, а потому, что КДВ.

Варто було мати Приват-вклад, закидати на нього і звідти без комісу на КДВ. Але зараз його і не відкривають.
Українці відкрили 2,5 тисячі доларових депозитів за курсом 36,6
Середня сума вкладу становить майже 3 600 доларів.
Загалом на 1 листопада банки за допомогою цього інструменту залучили 9 млн дол. https://news.finance.ua/ua/ukrainci-vid ... ursom-36-6

І таке декому цікаве.
Хто вірить в укріплення грн чи незначне падіння, то варто в ОВДП з 1,5% в міс - за півроку 9% набіжить, що еквівалент курсу близько 40 грн. Так що хто думає, що буде менше 40, то може перевірити інтуіцію.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 09:20

  flysoulfly написав:
  alex lem написав:По 40,3?
Це вам повезло. Прийшлось помотатися щоб здати. В перших двух не було гривні. І не захотіли мінять. А в третьому мабуть перед мною добра людина заніс в касу багато папіру. Бо рахівна машина довго молотила. То й мені клунок насипали.
  Maxwe11 написав:Теж довелось сьогодні побігати по їх відділенням) задрали курс до 40.3 щоб згребти готівку, але обмежилися купівлею 1000$ з особи, купляти більше просто відмовляються :D



а почему было не "пополнить" в тех первых свою карту их"отсутствующей" гривней? (и затем снять, например, в их банкомате, или заказать)

Ви думаєте один такий вумний? :D Сказали, якщо в касі нема гривні і на картку не можливо зарахувати. Такий в них порядок.
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 10:06

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

alex lem написав:
  flysoulfly написав:
  alex lem написав:По 40,3?
Це вам повезло. Прийшлось помотатися щоб здати. В перших двух не було гривні. І не захотіли мінять. А в третьому мабуть перед мною добра людина заніс в касу багато папіру. Бо рахівна машина довго молотила. То й мені клунок насипали.
  Maxwe11 написав:Теж довелось сьогодні побігати по їх відділенням) задрали курс до 40.3 щоб згребти готівку, але обмежилися купівлею 1000$ з особи, купляти більше просто відмовляються :D



а почему было не "пополнить" в тех первых свою карту их"отсутствующей" гривней? (и затем снять, например, в их банкомате, или заказать)

Ви думаєте один такий вумний? :D Сказали, якщо в касі нема гривні і на картку не можливо зарахувати. Такий в них порядок.
Треба приходити зі своєю
Ромасик
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