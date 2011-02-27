Так наверное можно быстро познакомится с финмониторингом
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 05 лис, 2022 10:36
Додано: Суб 05 лис, 2022 10:39
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
если сегодня в пумбонлайн открыть валютный,он сегодняшним курсом будет или пересчитают в рабочий день?
Додано: Суб 05 лис, 2022 11:01
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Так как в рабочие дни их можно открыть только до 16 часов, подозреваю что в выходной день он просто не откроется.
Додано: Суб 05 лис, 2022 12:02
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
А я вчера у Алки около 8 вечера открыл. Сам удивился
А проводки сегодня после полуночи
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