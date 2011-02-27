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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 265266267268
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 10:36

  flysoulfly написав:

а почему было не "пополнить" в тех первых свою карту их"отсутствующей" гривней? (и затем снять, например, в их банкомате, или заказать)

Так наверное можно быстро познакомится с финмониторингом
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 10:39

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

если сегодня в пумбонлайн открыть валютный,он сегодняшним курсом будет или пересчитают в рабочий день?
Яша
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 11:01

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Так как в рабочие дни их можно открыть только до 16 часов, подозреваю что в выходной день он просто не откроется.
Danik
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 12:02

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Danik написав:Так как в рабочие дни их можно открыть только до 16 часов, подозреваю что в выходной день он просто не откроется.
А я вчера у Алки около 8 вечера открыл. Сам удивился
А проводки сегодня после полуночи
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 17:39

  Visky написав:
  sergey_sryvkin написав:Ні. нещодавно поповнював через термінал баками щойно створену діджитал картку.
Зжерло 0,5% за поповнення.
Як Ви діджитал картку поповнили: вводили № чи спочатку вставляли іншу фізичну й чи дійсно вона КДВ? Вот тут жлобство Привата, не дає створити валютну діджитал Універсальну, якщо є вже фізична у тій же валюті, крім грн, тільки КДВ, а вона жере 0,5% при поповненні

Вводив номер, здається, бо фізичних в мене не було.
То мені менеджер запропонував, і якось прогавили момент з комісією. Хотів просто здихатися поганих банкнот, вийшло замість 200 - $199 на КДВ, ну то й добре :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 18:17

  Ромасик написав:
asti написав:
  Sain_повернувся написав:asti у мене відсотків 8 в конвертаційних, десь стільки ж в гривневих ОВДП, 60 в баксах готівкових і 25 на блокчейні якщо прийдеться покидати неньку... Всі кошти я б точно не морозив на 3 місяці, бо не відомо що завтра карлик придумає і де будем ми чи Україна
Підтримую такий розподіл ресурсів, але бачу що більшість тутешніх учасників клЮбу так широко розмахнулися з тими депозитами що вже (на словах) по вуха в них
і готові пірнути з головою//)
15% грошей працюють? А решта під грушею?))
Консервативна позиція

Гілка називається клуб 100к, тому і не дивно, що тут інша позиція дописувачів. Зайшли б в бетонометри, там би інше розповіли.

ну все відносно. 60% в валюті принесли в рази більші прибутки ніж ОВДП та конвертаційни депозити в сумі, в крипті прибутки ще в рази більші.
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 18:32

  Sain_повернувся написав:60% в валюті принесли в рази більші прибутки ніж ОВДП та конвертаційни депозити в сумі


Яким чином?.. Чи ви прибутки у гривнях рахуєте?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 19:20

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Примат сьогодні зранку відкрив на 100К
Investor_K
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