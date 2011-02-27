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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 05 лис, 2022 20:41
Investor_K
А цифри?
Є сміливість назвати їх?
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Додано: Суб 05 лис, 2022 20:52
Успіх написав:Investor_K
А цифри?
Є сміливість назвати їх?
Не вважаю за потрібне це все оприлюднювати. Я - не Долярчик і не псевдоУспіх.
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Додано: Суб 05 лис, 2022 21:09
Investor_K написав: Успіх написав:Investor_K
А цифри?
Є сміливість назвати їх?
Не вважаю за потрібне це все оприлюднювати. Я - не Долярчик і не псевдоУспіх.
#зливзараховано!
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Додано: Суб 05 лис, 2022 21:12
Успіх написав:Investor_K
А цифри?
Є сміливість назвати їх?
Вистачає розуму не відповідати на тупі закідони.
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slonslon
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Додано: Суб 05 лис, 2022 21:16
slonslon написав:
Вистачає розуму не відповідати на тупі закідони.
читаю успішного і нагадує день вдв , хіба ще у фонтані не купався і кірпічі не таранив.
Гроші люблять тишу, а для буйних - ЛАДА.
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Додано: Суб 05 лис, 2022 21:34
Та бо просто заходиш сюди - в клЮб100К - а тут щодня як не відкривають 100к, то знімають долярами 50К в еквіваленті...
І зразу - "крок до перевороту думок")))
- зубожіння?
- війна?
Де?
В кого?
А тут(де я знаходжусь) - я бачу реальні руїни!
Тут явно людям не до конвертдепо!
Тут(місцевим)- аби на хліб вистачило і взимку не замерзнути!
Тому - реально крок до перевороту думок!
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Додано: Суб 05 лис, 2022 21:44
Успіх написав:Investor_K
А цифри?
Є сміливість назвати їх?
Коли ви писали як вдало з'їздили до жінки в відпустку за десятки тисяч гривень з бюджету країни, мені згадалося як по тв розказували як діти влітку збирали вишню, продавали та виручені гроші віддавали на армію. А бо інші діти продавали свої іграшки і також віддавали гроші на армію. Так що помовчіть, майте совість. Ви в них ті гроші вкрали.
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Додано: Суб 05 лис, 2022 21:44
Успіх написав: Investor_K написав:
Примат сьогодні зранку відкрив на 100К
А скільки задонатили на потреби ЗСУ?
- за останній місяць .....,..грн?
- з 24.02.22 по сьогоднішній день ......,..грн?
І ці питання - то для всіх!
Тож - є сміливці/спражні патріоти?
Не словом, а ділом - є такі?
Сміливо!
Так может, всех, кто не задонатил в этом месяце на ЗСУ, сразу запишем в предатели-коллаборанты?
Доллярчик, с таким клоунским подходом ты скоро нафиг разгонишь весь форум.
Кто ж тебе тогда вожделенные плюсики будет ставить?)))
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Додано: Суб 05 лис, 2022 21:44
Успіх
І якщо цей форум почати звинувачувати то відразу всі почнуть звітувати кто яку суму надонатив?
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slonslon
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Додано: Суб 05 лис, 2022 21:49
slonslon написав:Успіх
І якщо цей форум почати звинувачувати то відразу всі почнуть звітувати кто яку суму надонатив?
Це він просто так нагадує - "хто ще не додав долярчика у чорний список?"..
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