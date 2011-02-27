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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 267268269270>
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 20:41

Investor_K
А цифри?
Є сміливість назвати їх?
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 20:52

  Успіх написав:Investor_K
А цифри?
Є сміливість назвати їх?

Не вважаю за потрібне це все оприлюднювати. Я - не Долярчик і не псевдоУспіх.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 21:09

  Investor_K написав:
  Успіх написав:Investor_K
А цифри?
Є сміливість назвати їх?

Не вважаю за потрібне це все оприлюднювати. Я - не Долярчик і не псевдоУспіх.

#зливзараховано!
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 21:12

  Успіх написав:Investor_K
А цифри?
Є сміливість назвати їх?

Вистачає розуму не відповідати на тупі закідони.
slonslon
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 21:16

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  slonslon написав:Вистачає розуму не відповідати на тупі закідони.

читаю успішного і нагадує день вдв , хіба ще у фонтані не купався і кірпічі не таранив.
Гроші люблять тишу, а для буйних - ЛАДА.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 21:34

От ви зловтішаєтесь - а я ж не просто так питаю? ;)

Та бо просто заходиш сюди - в клЮб100К - а тут щодня як не відкривають 100к, то знімають долярами 50К в еквіваленті...
І зразу - "крок до перевороту думок")))
- зубожіння?
- війна?
Де?
В кого? :shock:

А тут(де я знаходжусь) - я бачу реальні руїни!
Тут явно людям не до конвертдепо!
Тут(місцевим)- аби на хліб вистачило і взимку не замерзнути!

Тому - реально крок до перевороту думок!
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 21:44

  Успіх написав:Investor_K
А цифри?
Є сміливість назвати їх?

Коли ви писали як вдало з'їздили до жінки в відпустку за десятки тисяч гривень з бюджету країни, мені згадалося як по тв розказували як діти влітку збирали вишню, продавали та виручені гроші віддавали на армію. А бо інші діти продавали свої іграшки і також віддавали гроші на армію. Так що помовчіть, майте совість. Ви в них ті гроші вкрали.
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 21:44

  Успіх написав:
  Investor_K написав:Примат сьогодні зранку відкрив на 100К

А скільки задонатили на потреби ЗСУ?
- за останній місяць .....,..грн?
- з 24.02.22 по сьогоднішній день ......,..грн?

І ці питання - то для всіх! ;)
Тож - є сміливці/спражні патріоти?

Не словом, а ділом - є такі? :wink:

Сміливо! 8)

Так может, всех, кто не задонатил в этом месяце на ЗСУ, сразу запишем в предатели-коллаборанты?
Доллярчик, с таким клоунским подходом ты скоро нафиг разгонишь весь форум.
Кто ж тебе тогда вожделенные плюсики будет ставить?)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 21:44

Успіх
І якщо цей форум почати звинувачувати то відразу всі почнуть звітувати кто яку суму надонатив?
slonslon
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 21:49

  slonslon написав:Успіх
І якщо цей форум почати звинувачувати то відразу всі почнуть звітувати кто яку суму надонатив?

Це він просто так нагадує - "хто ще не додав долярчика у чорний список?"..
sergey_sryvkin
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