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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 267268269270
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 21:55

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Успіх написав:Investor_K
А цифри?
Є сміливість назвати їх?
42%
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 22:00

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Sain_повернувся написав: 60% в валюті принесли в рази більші прибутки ніж ОВДП та конвертаційни депозити в сумі, в крипті прибутки ще в рази більші.


Про крипту ми в курсі. Зебра вже майстер-клас провів
Ромасик
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Повідомлень: 5334
З нами з: 30.03.15
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