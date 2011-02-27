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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 05 лис, 2022 21:55
Успіх написав:Investor_K
А цифри?
Є сміливість назвати їх?
42%
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Ромасик
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Додано: Суб 05 лис, 2022 22:00
Sain_повернувся написав: 60% в валюті принесли в рази більші прибутки ніж ОВДП та конвертаційни депозити в сумі, в крипті прибутки ще в рази більші.
Про крипту ми в курсі. Зебра вже майстер-клас провів
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Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5334
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1294 раз.
- Подякували: 764 раз.
-
- Профіль
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