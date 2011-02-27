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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 05 лис, 2022 21:55
Успіх написав:Investor_K
А цифри?
Є сміливість назвати їх?
42%
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Ромасик
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Додано: Суб 05 лис, 2022 22:00
Sain_повернувся написав: 60% в валюті принесли в рази більші прибутки ніж ОВДП та конвертаційни депозити в сумі, в крипті прибутки ще в рази більші.
Про крипту ми в курсі. Зебра вже майстер-клас провів
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Додано: Суб 05 лис, 2022 22:37
1561040 написав:
OTP банк в табличке нету % за снятие, хотя на словах говорят, что 1%. В поддержке говорят, что не должно быть, если срочный депозит. В официальных тарифах неоднозначно описано: вроде нет но если эмиссионные (новые купюры), то 1%.
Может ранее уже подымали этот вопрос. Где правда?
перевірено, немає 1% за зняття, кошти віддають через предзамовлення
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Додано: Суб 05 лис, 2022 22:58
sergey_sryvkin написав: Sain_повернувся написав:
60% в валюті принесли в рази більші прибутки ніж ОВДП та конвертаційни депозити в сумі
Яким чином?.. Чи ви прибутки у гривнях рахуєте?..
курс долара який буде коли закінчиться депо ні хто не знає, тому прибуток - це відносна величина. Стосовно який чином - то тим що більшу частину гривень почав за пів року до війни конвертувати щотижня по 3-4 тис доларів в кредо з середнім курсом біля 26, тому вважаю що це дало значно більше прибутку ніж конвертаційні по 37,5 яких у мене вже відкрито 12 штук
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Sain_повернувся
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Додано: Суб 05 лис, 2022 23:20
Успіх написав: Investor_K написав:
Примат сьогодні зранку відкрив на 100К
А скільки задонатили на потреби ЗСУ?
- за останній місяць .....,..грн?
- з 24.02.22 по сьогоднішній день ......,..грн?
І ці питання - то для всіх!
Тож - є сміливці/спражні патріоти?
Не словом, а ділом - є такі?
Сміливо!
а сам(і) то скільки задонатив(ли)? чи своє все на конвертдепо. а потім скиглити що на ремонт машини волонтери скидуватися не хочуть, на шкари, на шкарпетки і т.д.?
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Додано: Нед 06 лис, 2022 04:04
Sain_повернувся написав: sergey_sryvkin написав: Sain_повернувся написав:
60% в валюті принесли в рази більші прибутки ніж ОВДП та конвертаційни депозити в сумі
Яким чином?.. Чи ви прибутки у гривнях рахуєте?..
курс долара який буде коли закінчиться депо ні хто не знає, тому прибуток - це відносна величина. Стосовно який чином - то тим що більшу частину гривень почав за пів року до війни конвертувати щотижня по 3-4 тис доларів в кредо з середнім курсом біля 26, тому вважаю що це дало значно більше прибутку
А де тут прибуток? Купили готівковий долар по 26, він лежить. Скільки доларів було, стільки й лежить.
Sain_повернувся написав:
ніж конвертаційні по 37,5 яких у мене вже відкрито 12 штук
А в конвертаційному прибуток є. Здали $2500, відкрили за ту гривню депо на $2700, $200 маємо прибутку.
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Додано: Нед 06 лис, 2022 07:29
Успіх написав:Investor_K
А цифри?
Є сміливість назвати їх?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Це 1 клас, йолопе
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Investor_K
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Додано: Нед 06 лис, 2022 07:52
КредитВест и МТБ имеют по 1 отделению в Киеве, это из плохого.
А из хорошего у них есть генераторы.
Друзья, а кто знает, есть ли генераторы в единственном отделении Прокредита в Киеве?
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Evgeny
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Додано: Нед 06 лис, 2022 08:52
Evgeny написав:
КредитВест и МТБ имеют по 1 отделению в Киеве, это из плохого.
А из хорошего у них есть генераторы.
Друзья, а кто знает, есть ли генераторы в единственном отделении Прокредита в Киеве?
В МТБ мне сказали, что генератор есть, но интернета может не быть и работа невозможна.
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TDK
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