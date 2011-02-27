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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 268269270271>
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 21:55

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Успіх написав:Investor_K
А цифри?
Є сміливість назвати їх?
42%
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 22:00

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Sain_повернувся написав: 60% в валюті принесли в рази більші прибутки ніж ОВДП та конвертаційни депозити в сумі, в крипті прибутки ще в рази більші.


Про крипту ми в курсі. Зебра вже майстер-клас провів
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 22:37

  1561040 написав:OTP банк в табличке нету % за снятие, хотя на словах говорят, что 1%. В поддержке говорят, что не должно быть, если срочный депозит. В официальных тарифах неоднозначно описано: вроде нет но если эмиссионные (новые купюры), то 1%.

Может ранее уже подымали этот вопрос. Где правда?


перевірено, немає 1% за зняття, кошти віддають через предзамовлення
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 22:58

  sergey_sryvkin написав:
  Sain_повернувся написав:60% в валюті принесли в рази більші прибутки ніж ОВДП та конвертаційни депозити в сумі


Яким чином?.. Чи ви прибутки у гривнях рахуєте?..


курс долара який буде коли закінчиться депо ні хто не знає, тому прибуток - це відносна величина. Стосовно який чином - то тим що більшу частину гривень почав за пів року до війни конвертувати щотижня по 3-4 тис доларів в кредо з середнім курсом біля 26, тому вважаю що це дало значно більше прибутку ніж конвертаційні по 37,5 яких у мене вже відкрито 12 штук
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 23:20

  Успіх написав:
  Investor_K написав:Примат сьогодні зранку відкрив на 100К

А скільки задонатили на потреби ЗСУ?
- за останній місяць .....,..грн?
- з 24.02.22 по сьогоднішній день ......,..грн?

І ці питання - то для всіх! ;)
Тож - є сміливці/спражні патріоти?

Не словом, а ділом - є такі? :wink:

Сміливо! 8)


а сам(і) то скільки задонатив(ли)? чи своє все на конвертдепо. а потім скиглити що на ремонт машини волонтери скидуватися не хочуть, на шкари, на шкарпетки і т.д.?
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 04:04

  Sain_повернувся написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Sain_повернувся написав:60% в валюті принесли в рази більші прибутки ніж ОВДП та конвертаційни депозити в сумі


Яким чином?.. Чи ви прибутки у гривнях рахуєте?..


курс долара який буде коли закінчиться депо ні хто не знає, тому прибуток - це відносна величина. Стосовно який чином - то тим що більшу частину гривень почав за пів року до війни конвертувати щотижня по 3-4 тис доларів в кредо з середнім курсом біля 26, тому вважаю що це дало значно більше прибутку

А де тут прибуток? Купили готівковий долар по 26, він лежить. Скільки доларів було, стільки й лежить.
  Sain_повернувся написав:ніж конвертаційні по 37,5 яких у мене вже відкрито 12 штук

А в конвертаційному прибуток є. Здали $2500, відкрили за ту гривню депо на $2700, $200 маємо прибутку.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 07:29

  Успіх написав:Investor_K
А цифри?
Є сміливість назвати їх?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Це 1 клас, йолопе
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 07:52

КредитВест и МТБ имеют по 1 отделению в Киеве, это из плохого.
А из хорошего у них есть генераторы.

Друзья, а кто знает, есть ли генераторы в единственном отделении Прокредита в Киеве?
Evgeny
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 08:52

  Evgeny написав:КредитВест и МТБ имеют по 1 отделению в Киеве, это из плохого.
А из хорошего у них есть генераторы.

Друзья, а кто знает, есть ли генераторы в единственном отделении Прокредита в Киеве?


В МТБ мне сказали, что генератор есть, но интернета может не быть и работа невозможна.
TDK
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 09:41

  Успіх написав:Та бо просто заходиш сюди - в клЮб100К - а тут щодня як не відкривають 100к, то знімають долярами 50К в еквіваленті...
І зразу - "крок до перевороту думок")))
- зубожіння?
- війна?
Де?
В кого? :shock:


так у вас також зубожіння не спостерігається. ви також свій довоєнний капітал в клуб запустили. чи хочете сказати що все втратили? чи на армію віддали?
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