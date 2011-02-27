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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 268269270271
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 09:43

Re: Диванний клуб 100к - це краще, ніж в окопах мерзнути© ;)

  alex lem написав:Коли ви писали як вдало з'їздили до жінки в відпустку за десятки тисяч гривень з бюджету країни, мені згадалося як по тв розказували як діти влітку збирали вишню, продавали та виручені гроші віддавали на армію. А бо інші діти продавали свої іграшки і також віддавали гроші на армію. Так що помовчіть, майте совість. Ви в них ті гроші вкрали
Ви при своєму розумі?
Я писав, що їздив ОФІЦІЙНО!
Тому, зекономив державі три десятки тисяч гривень!
  antey1969 написав:Так может, всех, кто не задонатил в этом месяце на ЗСУ, сразу запишем в предатели-коллаборанты?
Ні, просто я ще раз запитую:
- зубожіння?
- війна?
Де?
В кого? :shock:

А тут(де я знаходжусь) - я бачу реальні руїни!
Тут явно людям не до конвертдепо!
Тут(місцевим)- аби на хліб вистачило і взимку не замерзнути!
  wild.tomcat написав:а сам(і) то скільки задонатив(ли)? чи своє все на конвертдепо. а потім скиглити що на ремонт машини волонтери скидуватися не хочуть, на шкари, на шкарпетки і т.д.?
Як тільки мобілізували - всі доступні "залишки" на своїх картках очистив/переказав на підтримку ЗСУ!
А далі - як ви там вище писали: ремонт машин, купівля деяких речей і продуктів - здійснюєм/робимо ЗА СВОЇ кошти!
То чим це не допомога ЗСУ/водночас самим собі?!
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 09:48

  Investor_K написав:
  Успіх написав:Investor_K
А цифри?
Є сміливість назвати їх?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Це 1 клас, йолопе

Ти кончений?

Скільки/яку суму ти задонатив від початку повномасштабної війни і до сьогодні?

Раз відкриваєш 100500 конвердепозитів, то мені цікаво, скільки задонатив?
Слабо? :mrgreen: :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 10:03

  Успіх написав:
  Investor_K написав:
  Успіх написав:Investor_K
А цифри?
Є сміливість назвати їх?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Це 1 клас, йолопе

Ти кончений?

Скільки/яку суму ти задонатив від початку повномасштабної війни і до сьогодні?

Раз відкриваєш 100500 конвердепозитів, то мені цікаво, скільки задонатив?
Слабо? :mrgreen: :lol:


розумний вже давно б все зрозумів. а дурному скільки не пояснюй, всеодно не зрозуміє.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 10:06

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Я смотрю, Успих совсем припух, ЧСВ раздулось, все ему уже денег должны, перешёл на оскорбления. Напоминает Шарикова, который был "на колчаковских фронтах ранен".
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 10:23

Можна вже на захисників класти, бо немає серйозної загрози?

  Dobrofey написав:все ему уже денег должны

Де я таке писав?
  Dobrofey написав:перешёл на оскорбления
Якщо мене ображають, то що я маю мовчати? От я взаємно і відповідаю))
  Dobrofey написав:Успих совсем припух
Ходіть до мене в окоп/під обстріли - подивлюсь чи ви тут не припухнете/чи кукуха не поїде/чи просто банально не обісретесь!
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 10:36

Война 41г, отличается от сег.
И сегодня бизнес должен работать, а военные воевать.
А иначе будет полный крах стране.
По поводу помощи армии, то народ в первые дни активно помогал военным, приносили и продукты и одежду и одеяло. Сегодня более активно этим направлением занимаются наши волонтёры при взаимодействии с межд. организациями и уже нет смысла всё выносить из дома. Денежную помощь многие перечисляют на карточные счета тем, кто реально покупает для армии вооружение и др. средства. Но это не озночает, что каждый должен всё перечислить, кто сколько может.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 06 лис, 2022 10:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 10:39

  Игорь Алексеевич написав:Война 41г, отличается от сег.
И сегодня бизнес должен работать, а военные воевать.
А иначе будет полный крах стране.

Шариков этого не поймет никогда
Investor_K
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