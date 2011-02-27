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Sain_повернувся написав:60% в валюті принесли в рази більші прибутки ніж ОВДП та конвертаційни депозити в сумі
Яким чином?.. Чи ви прибутки у гривнях рахуєте?..
курс долара який буде коли закінчиться депо ні хто не знає, тому прибуток - це відносна величина. Стосовно який чином - то тим що більшу частину гривень почав за пів року до війни конвертувати щотижня по 3-4 тис доларів в кредо з середнім курсом біля 26, тому вважаю що це дало значно більше прибутку
А де тут прибуток? Купили готівковий долар по 26, він лежить. Скільки доларів було, стільки й лежить.
Sain_повернувся написав:ніж конвертаційні по 37,5 яких у мене вже відкрито 12 штук
А в конвертаційному прибуток є. Здали $2500, відкрили за ту гривню депо на $2700, $200 маємо прибутку.
1561040 написав:OTP банк в табличке нету % за снятие, хотя на словах говорят, что 1%. В поддержке говорят, что не должно быть, если срочный депозит. В официальных тарифах неоднозначно описано: вроде нет но если эмиссионные (новые купюры), то 1%.
Я також замовляв (хоча там же на сторінці вказано, що замовлення від 50000 грн в еквіваленті і на касі мені також сказали, що не треба замовляти долари на видачу є) і коли мене спитали чи знаю я про комісію, я відповів, що знаю про те що не повинно бути. Касир десь ходила консультувалась і після цього мені видали без комісії. Через декілька днів я був у банку і мені касир сказала, що без комісії наступний не дадуть, оскільки їй штраф за це якийсь вкотили. Ось чому таке питання у мене і виникло, оскільки мені ще один депозит потрібно забрати.
1561040 написав:OTP банк в табличке нету % за снятие, хотя на словах говорят, что 1%. В поддержке говорят, что не должно быть, если срочный депозит. В официальных тарифах неоднозначно описано: вроде нет но если эмиссионные (новые купюры), то 1%.
Я також замовляв (хоча там же на сторінці вказано, що замовлення від 50000 грн в еквіваленті і на касі мені також сказали, що не треба замовляти долари на видачу є) і коли мене спитали чи знаю я про комісію, я відповів, що знаю про те що не повинно бути. Касир десь ходила консультувалась і після цього мені видали без комісії. Через декілька днів я був у банку і мені касир сказала, що без комісії наступний не дадуть, оскільки їй штраф за це якийсь вкотили. Ось чому таке питання у мене і виникло, оскільки мені ще один депозит потрібно забрати.
ОТП мутная контора. когда то давно был их клиентом. был у меня кейс когда деньги зашли безналом и потом сели на депо, то по его завершению для выдачи налички они хотели 1%. пришлось выводить от них безналом и в другом банке получать нал. как мне тогда пояснила менеджер - у них в банке есть счетчик сколько ты налом внес в кассу и сколько хочешь забрать. то без комиса забрать можно только если этот счетчик больше нуля. насколько правда про счетчик ХЗ но после того я прекратил работать с этим банком.
mephala написав:как мне тогда пояснила менеджер - у них в банке есть счетчик сколько ты налом внес в кассу и сколько хочешь забрать. то без комиса забрать можно только если этот счетчик больше нуля. насколько правда про счетчик ХЗ но после того я прекратил работать с этим банком.
Это ещё по-божески. В Привате когда-то задекларировано, что за обнал с карты комис, но если пополнял карту налом, то эту сумму можно получить без комисса. Так мне в главном городском отделении заявили, что раз я ту сумму, что вносил налом, уже безнально потратил и потом закинул уже безналом, то комис всё равно снимут.