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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 266267268269
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 04:04

  Sain_повернувся написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Sain_повернувся написав:60% в валюті принесли в рази більші прибутки ніж ОВДП та конвертаційни депозити в сумі


Яким чином?.. Чи ви прибутки у гривнях рахуєте?..


курс долара який буде коли закінчиться депо ні хто не знає, тому прибуток - це відносна величина. Стосовно який чином - то тим що більшу частину гривень почав за пів року до війни конвертувати щотижня по 3-4 тис доларів в кредо з середнім курсом біля 26, тому вважаю що це дало значно більше прибутку

А де тут прибуток? Купили готівковий долар по 26, він лежить. Скільки доларів було, стільки й лежить.
  Sain_повернувся написав:ніж конвертаційні по 37,5 яких у мене вже відкрито 12 штук

А в конвертаційному прибуток є. Здали $2500, відкрили за ту гривню депо на $2700, $200 маємо прибутку.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 07:52

КредитВест и МТБ имеют по 1 отделению в Киеве, это из плохого.
А из хорошего у них есть генераторы.

Друзья, а кто знает, есть ли генераторы в единственном отделении Прокредита в Киеве?
Evgeny
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 08:52

  Evgeny написав:КредитВест и МТБ имеют по 1 отделению в Киеве, это из плохого.
А из хорошего у них есть генераторы.

Друзья, а кто знает, есть ли генераторы в единственном отделении Прокредита в Киеве?


В МТБ мне сказали, что генератор есть, но интернета может не быть и работа невозможна.
TDK
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 14:14

  khmelovski написав:
  1561040 написав:OTP банк в табличке нету % за снятие, хотя на словах говорят, что 1%. В поддержке говорят, что не должно быть, если срочный депозит. В официальных тарифах неоднозначно описано: вроде нет но если эмиссионные (новые купюры), то 1%.

Может ранее уже подымали этот вопрос. Где правда?


у мене депозит в ОТП закінчувався 1 листопада - робив заявку замовлення валюти на 2 листопада у них на сайті за тиждень на перед https://www.otpbank.com.ua/privateclien ... r-cashout/ - видали без будь яких комісій і проблем


Я також замовляв (хоча там же на сторінці вказано, що замовлення від 50000 грн в еквіваленті і на касі мені також сказали, що не треба замовляти долари на видачу є) і коли мене спитали чи знаю я про комісію, я відповів, що знаю про те що не повинно бути. Касир десь ходила консультувалась і після цього мені видали без комісії. Через декілька днів я був у банку і мені касир сказала, що без комісії наступний не дадуть, оскільки їй штраф за це якийсь вкотили.
Ось чому таке питання у мене і виникло, оскільки мені ще один депозит потрібно забрати.
1561040
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 17:52

  Evgeny написав:КредитВест и МТБ имеют по 1 отделению в Киеве, это из плохого.
А из хорошего у них есть генераторы.

Друзья, а кто знает, есть ли генераторы в единственном отделении Прокредита в Киеве?

Есть!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 18:19

  1561040 написав:
  khmelovski написав:
  1561040 написав:OTP банк в табличке нету % за снятие, хотя на словах говорят, что 1%. В поддержке говорят, что не должно быть, если срочный депозит. В официальных тарифах неоднозначно описано: вроде нет но если эмиссионные (новые купюры), то 1%.

Может ранее уже подымали этот вопрос. Где правда?


у мене депозит в ОТП закінчувався 1 листопада - робив заявку замовлення валюти на 2 листопада у них на сайті за тиждень на перед https://www.otpbank.com.ua/privateclien ... r-cashout/ - видали без будь яких комісій і проблем


Я також замовляв (хоча там же на сторінці вказано, що замовлення від 50000 грн в еквіваленті і на касі мені також сказали, що не треба замовляти долари на видачу є) і коли мене спитали чи знаю я про комісію, я відповів, що знаю про те що не повинно бути. Касир десь ходила консультувалась і після цього мені видали без комісії. Через декілька днів я був у банку і мені касир сказала, що без комісії наступний не дадуть, оскільки їй штраф за це якийсь вкотили.
Ось чому таке питання у мене і виникло, оскільки мені ще один депозит потрібно забрати.


ОТП мутная контора. когда то давно был их клиентом. был у меня кейс когда деньги зашли безналом и потом сели на депо, то по его завершению для выдачи налички они хотели 1%.
пришлось выводить от них безналом и в другом банке получать нал.
как мне тогда пояснила менеджер - у них в банке есть счетчик сколько ты налом внес в кассу и сколько хочешь забрать. то без комиса забрать можно только если этот счетчик больше нуля. насколько правда про счетчик ХЗ но после того я прекратил работать с этим банком.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 18:38

  mephala написав:как мне тогда пояснила менеджер - у них в банке есть счетчик сколько ты налом внес в кассу и сколько хочешь забрать. то без комиса забрать можно только если этот счетчик больше нуля. насколько правда про счетчик ХЗ но после того я прекратил работать с этим банком.

Это ещё по-божески. В Привате когда-то задекларировано, что за обнал с карты комис, но если пополнял карту налом, то эту сумму можно получить без комисса. Так мне в главном городском отделении заявили, что раз я ту сумму, что вносил налом, уже безнально потратил и потом закинул уже безналом, то комис всё равно снимут.
moveton
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