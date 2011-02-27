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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 06 лис, 2022 21:36
mephala написав:
ОТП мутная контора. когда то давно был их клиентом. был у меня кейс когда деньги зашли безналом и потом сели на депо, то по его завершению для выдачи налички они хотели 1%.
пришлось выводить от них безналом и в другом банке получать нал.
как мне тогда пояснила менеджер - у них в банке есть счетчик сколько ты налом внес в кассу и сколько хочешь забрать. то без комиса забрать можно только если этот счетчик больше нуля. насколько правда про счетчик ХЗ но после того я прекратил работать с этим банком.
И это банк с международным капиталом, что меня и подкупило, несмотря на менее выгодные условия по сравнению с конкурентами. На данный момент он ничем не привлекателен для конвертационных депозитов.
Ранее брал потребительские кредиты. В целом, если понять принципы начисления различных комиссий, то можно не переплачивать лишнего, но нужно вникнуть, что не каждый может и хочет делать. С прозрачностью условий у него проблемы.
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Додано: Нед 06 лис, 2022 22:06
Evgeny
Добре, треба вибрати три з п'яти куди понести. Абанка, Алла, Південний, Райф, Укргаз. Можно просто цифрами по їх порядку
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alex lem
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Додано: Нед 06 лис, 2022 22:37
alex lem написав:Evgeny
Добре, треба вибрати три з п'яти куди понести. Абанка, Алла, Південний, Райф, Укргаз. Можно просто цифрами по їх порядку
Південний, Райф, Укргаз. Що там думать...
(Південний можна замінити на ТАС або ПУМБ)
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Додано: Нед 06 лис, 2022 23:06
R12 написав: 1561040 написав:
OTP банк в табличке нету % за снятие, хотя на словах говорят, что 1%. В поддержке говорят, что не должно быть, если срочный депозит. В официальных тарифах неоднозначно описано: вроде нет но если эмиссионные (новые купюры), то 1%.
Может ранее уже подымали этот вопрос. Где правда?
перевірено, немає 1% за зняття, кошти віддають через предзамовлення
еще говорят что если до 2х дней после окончания
завтра узнаем, если свет будет...
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