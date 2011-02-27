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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 267268269270
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 21:36

  mephala написав:ОТП мутная контора. когда то давно был их клиентом. был у меня кейс когда деньги зашли безналом и потом сели на депо, то по его завершению для выдачи налички они хотели 1%.
пришлось выводить от них безналом и в другом банке получать нал.
как мне тогда пояснила менеджер - у них в банке есть счетчик сколько ты налом внес в кассу и сколько хочешь забрать. то без комиса забрать можно только если этот счетчик больше нуля. насколько правда про счетчик ХЗ но после того я прекратил работать с этим банком.


И это банк с международным капиталом, что меня и подкупило, несмотря на менее выгодные условия по сравнению с конкурентами. На данный момент он ничем не привлекателен для конвертационных депозитов.
Ранее брал потребительские кредиты. В целом, если понять принципы начисления различных комиссий, то можно не переплачивать лишнего, но нужно вникнуть, что не каждый может и хочет делать. С прозрачностью условий у него проблемы.
1561040
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 22:06

Evgeny Добре, треба вибрати три з п'яти куди понести. Абанка, Алла, Південний, Райф, Укргаз. Можно просто цифрами по їх порядку :D
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 22:37

  alex lem написав:Evgeny Добре, треба вибрати три з п'яти куди понести. Абанка, Алла, Південний, Райф, Укргаз. Можно просто цифрами по їх порядку :D
Південний, Райф, Укргаз. Що там думать...
(Південний можна замінити на ТАС або ПУМБ)
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 23:06

  R12 написав:
  1561040 написав:OTP банк в табличке нету % за снятие, хотя на словах говорят, что 1%. В поддержке говорят, что не должно быть, если срочный депозит. В официальных тарифах неоднозначно описано: вроде нет но если эмиссионные (новые купюры), то 1%.

Может ранее уже подымали этот вопрос. Где правда?


перевірено, немає 1% за зняття, кошти віддають через предзамовлення


еще говорят что если до 2х дней после окончания

завтра узнаем, если свет будет...
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 00:13

cohan Та да . Зараз вже ні в чому не впевнений. Майже усі банки крім привату треба їхать через все місто, і може бути або повітряна тривога або світло виключили.
Раніше в Приваті був на майже 100 процентів впевнений що заказану валюту заберу. Зараз зробили валюту видають в касі по заказу після 14 години. Крайній раз забирав вже було після 17-ї години. Так тоді ще зовсім відключень світла не було.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 09:34

  cohan написав:
  R12 написав:
  1561040 написав:OTP банк в табличке нету % за снятие, хотя на словах говорят, что 1%. В поддержке говорят, что не должно быть, если срочный депозит. В официальных тарифах неоднозначно описано: вроде нет но если эмиссионные (новые купюры), то 1%.

Может ранее уже подымали этот вопрос. Где правда?


перевірено, немає 1% за зняття, кошти віддають через предзамовлення


еще говорят что если до 2х дней после окончания

завтра узнаем, если свет будет...

Мне выдали без коммисии за снятие
Danik
 
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