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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 06 лис, 2022 22:06
Evgeny
Добре, треба вибрати три з п'яти куди понести. Абанка, Алла, Південний, Райф, Укргаз. Можно просто цифрами по їх порядку
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alex lem
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Додано: Нед 06 лис, 2022 22:37
alex lem написав:Evgeny
Добре, треба вибрати три з п'яти куди понести. Абанка, Алла, Південний, Райф, Укргаз. Можно просто цифрами по їх порядку
Південний, Райф, Укргаз. Що там думать...
(Південний можна замінити на ТАС або ПУМБ)
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asti
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Додано: Нед 06 лис, 2022 23:06
R12 написав: 1561040 написав:
OTP банк в табличке нету % за снятие, хотя на словах говорят, что 1%. В поддержке говорят, что не должно быть, если срочный депозит. В официальных тарифах неоднозначно описано: вроде нет но если эмиссионные (новые купюры), то 1%.
Может ранее уже подымали этот вопрос. Где правда?
перевірено, немає 1% за зняття, кошти віддають через предзамовлення
еще говорят что если до 2х дней после окончания
завтра узнаем, если свет будет...
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cohan
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Додано: Пон 07 лис, 2022 00:13
cohan Та да . Зараз вже ні в чому не впевнений. Майже усі банки крім привату треба їхать через все місто, і може бути або повітряна тривога або світло виключили.
Раніше в Приваті був на майже 100 процентів впевнений що заказану валюту заберу. Зараз зробили валюту видають в касі по заказу після 14 години. Крайній раз забирав вже було після 17-ї години. Так тоді ще зовсім відключень світла не було.
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alex lem
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Додано: Пон 07 лис, 2022 09:34
cohan написав: R12 написав: 1561040 написав:
OTP банк в табличке нету % за снятие, хотя на словах говорят, что 1%. В поддержке говорят, что не должно быть, если срочный депозит. В официальных тарифах неоднозначно описано: вроде нет но если эмиссионные (новые купюры), то 1%.
Может ранее уже подымали этот вопрос. Где правда?
перевірено, немає 1% за зняття, кошти віддають через предзамовлення
еще говорят что если до 2х дней после окончания
завтра узнаем, если свет будет...
Мне выдали без коммисии за снятие
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Danik
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Додано: Пон 07 лис, 2022 16:30
получил в а-банке свой депо без проблем, за неделю до окончания в саппорте зарезервировал $. Так что злые языки, которые тут каркали про кидалово, развод, пирамиду со стороны банковской системы и километровые очереди из депозитчиков могут подавиться своими диванными заключениями
Востаннє редагувалось kuzmich
в Пон 07 лис, 2022 18:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 07 лис, 2022 18:02
kuzmich а скільки платили за долар?
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novichok
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Додано: Пон 07 лис, 2022 18:03
kuzmich написав:
получил в а-банке свой депо без проблем
Монодепо чи ломбардодепо?
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klug
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Додано: Пон 07 лис, 2022 18:18
klug написав: kuzmich написав:
получил в а-банке свой депо без проблем
Монодепо чи ломбардодепо?
в абанке,курс 37.59 еще в августе когда был. Моно не пользуюсь
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Додано: Пон 07 лис, 2022 18:19
klug написав:
Монодепо чи ломбардодепо?
novichok написав:kuzmich
а скільки платили за долар?
депо был открыт в абанке,курс 37.59 еще в августе когда был. Моно не пользую для депо, до ближайшего отделения универсала 2 области ехать, а в игры с банками партнерами не хочу головняка
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