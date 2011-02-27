Кто-то открывал в последнее время в Кредо , Эксиме, Идее ?
Там все без изменений по курсу ? Или может уменьшили они свои хотелки до уровня Райфа-Привата-Укргаза ?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 07 лис, 2022 19:30
Кто-то открывал в последнее время в Кредо , Эксиме, Идее ?
Там все без изменений по курсу ? Или может уменьшили они свои хотелки до уровня Райфа-Привата-Укргаза ?
Додано: Пон 07 лис, 2022 21:49
IBOX Bank
А когда-то можно было становиться клиентом удаленно по Дiє в айбокс банке? Сейчас вроде бы нельзя никак.
Додано: Пон 07 лис, 2022 22:19
тоже интересен этот банк - курсы по евро у него самые лучшие судя по табличке - дадут "прикурить" Укргазу точно - вот и думаю открыть там счета и через этот банк евро тарить.... В стабильности этого айбокса не уверен - но рискнуть можно чуток
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