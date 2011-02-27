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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 268269270271
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 19:30

Кто-то открывал в последнее время в Кредо , Эксиме, Идее ?
Там все без изменений по курсу ? Или может уменьшили они свои хотелки до уровня Райфа-Привата-Укргаза ?
citramon
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 21:49

IBOX Bank

А когда-то можно было становиться клиентом удаленно по Дiє в айбокс банке? Сейчас вроде бы нельзя никак.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 22:19

  Slx написав:А когда-то можно было становиться клиентом удаленно по Дiє в айбокс банке? Сейчас вроде бы нельзя никак.



тоже интересен этот банк - курсы по евро у него самые лучшие судя по табличке - дадут "прикурить" Укргазу точно - вот и думаю открыть там счета и через этот банк евро тарить.... В стабильности этого айбокса не уверен - но рискнуть можно чуток :D
greenback1996
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 22:28

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Рада банк
Online - ДА
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 08:59

Заносив папір в абанку. Тьотя переді мною забирала доляри синенькими новенькими. Ціла біда, проїхать усе місто, всі відділення з ранку без електрики, не працювали. Аж в крайньому повезло.
alex lem
 
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