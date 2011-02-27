Кто-то открывал в последнее время в Кредо , Эксиме, Идее ?
Там все без изменений по курсу ? Или может уменьшили они свои хотелки до уровня Райфа-Привата-Укргаза ?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 07 лис, 2022 19:30
Кто-то открывал в последнее время в Кредо , Эксиме, Идее ?
Там все без изменений по курсу ? Или может уменьшили они свои хотелки до уровня Райфа-Привата-Укргаза ?
Додано: Пон 07 лис, 2022 21:49
IBOX Bank
А когда-то можно было становиться клиентом удаленно по Дiє в айбокс банке? Сейчас вроде бы нельзя никак.
Додано: Пон 07 лис, 2022 22:19
тоже интересен этот банк - курсы по евро у него самые лучшие судя по табличке - дадут "прикурить" Укргазу точно - вот и думаю открыть там счета и через этот банк евро тарить.... В стабильности этого айбокса не уверен - но рискнуть можно чуток
Додано: Пон 07 лис, 2022 22:28
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Рада банк
Online - ДА
Додано: Вів 08 лис, 2022 08:59
Заносив папір в абанку. Тьотя переді мною забирала доляри синенькими новенькими. Ціла біда, проїхать усе місто, всі відділення з ранку без електрики, не працювали. Аж в крайньому повезло.
Додано: Вів 08 лис, 2022 10:10
mustbe
ПроКредитБанк на 07.11.22
курс 37 + 0,75% комм. + обслуживание счета 250грн/мес, но первый месяц бесплатно.
т.о. (2700*37)*1,0075+(0+250+250)/2700=37,4627
Додано: Вів 08 лис, 2022 11:14
Додано: Вів 08 лис, 2022 11:28
Додано: Вів 08 лис, 2022 11:58
20+ банків працюють із від"ємним прибутком
хто має той список 20+ банків, що мають шанс не дожити?
Додано: Вів 08 лис, 2022 12:05
J Вы правы, я исходил из "идеальных" трех месяцев. В реальности надо еще 250грн накинуть.
Информацию я дал корректировки таблицы. Там указано "0,75%+250грн", а в общем случае нужно "0,75%+750грн".
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