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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 269270271272
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 12:14

  uniss написав:J Вы правы, я исходил из "идеальных" трех месяцев. В реальности надо еще 250грн накинуть.
Информацию я дал корректировки таблицы. Там указано "0,75%+250грн", а в общем случае нужно "0,75%+750грн".

Это спорно.
Для одного депо - да, 0.75% + 750.
А при постоянном, ежемесячном размещении - как раз 0.75% + 250.
Заходить в Прокредит ради одного депо - смысла нет, имхо.
Есть банки и попроще и повыгоднее
mustbe
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  #<1 ... 269270271272
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