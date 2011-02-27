Это спорно.
Для одного депо - да, 0.75% + 750.
А при постоянном, ежемесячном размещении - как раз 0.75% + 250.
Заходить в Прокредит ради одного депо - смысла нет, имхо.
Есть банки и попроще и повыгоднее
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 08 лис, 2022 12:14
Это спорно.
Для одного депо - да, 0.75% + 750.
А при постоянном, ежемесячном размещении - как раз 0.75% + 250.
Заходить в Прокредит ради одного депо - смысла нет, имхо.
Есть банки и попроще и повыгоднее
|