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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 08 лис, 2022 12:05
J Вы правы, я исходил из "идеальных" трех месяцев. В реальности надо еще 250грн накинуть.
Информацию я дал корректировки таблицы. Там указано "0,75%+250грн", а в общем случае нужно "0,75%+750грн".
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uniss
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Додано: Вів 08 лис, 2022 12:14
uniss написав:J
Вы правы, я исходил из "идеальных" трех месяцев. В реальности надо еще 250грн накинуть.
Информацию я дал корректировки таблицы. Там указано "0,75%+250грн", а в общем случае нужно "0,75%+750грн".
Это спорно.
Для одного депо - да, 0.75% + 750.
А при постоянном, ежемесячном размещении - как раз 0.75% + 250.
Заходить в Прокредит ради одного депо - смысла нет, имхо.
Есть банки и попроще и повыгоднее
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mustbe
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Додано: Вів 08 лис, 2022 14:09
mustbe написав:
Заходить в Прокредит ради одного депо - смысла нет, имхо.
Есть банки и попроще и повыгоднее
Куда посоветуете в порядке выгодности и удобства размещения?
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striped
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Додано: Вів 08 лис, 2022 14:49
striped написав:
Куда посоветуете в порядке выгодности и удобства размещения?
С точки зрения выгодности и удобства - Изя вне конкуренции.
Лучший курс + онлайн.
Все остальные - или менее выгодны или менее удобны. Или и то и другое
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mustbe
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Додано: Вів 08 лис, 2022 14:52
mustbe написав:
Изя вне конкуренции
ну а на 2м и 3м месте кто?
Вот с точки зрения надежности я всегда осторожно относился к первому -- не дай бог денить споткнется, или лбом стенку расшибет...
А вот 2й -- догоняющий, всегда более изворотливый/мотивированый
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Amethyst
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Додано: Вів 08 лис, 2022 15:06
Amethyst написав: mustbe написав:
Изя вне конкуренции
ну а на 2м и 3м месте кто?
Вот с точки зрения надежности я всегда осторожно относился к первому -- не дай бог денить споткнется, или лбом стенку расшибет...
А вот 2й -- догоняющий, всегда более изворотливый/мотивированый
А это зависит от долевого участия выгоды и удобства в итоговом коэффициенте )
А про надёжность - вообще в исходном вопросе не было )
Всё это очень субъективно.
Для кого-то кроме привата и мони нема ничего. А кто-то - только в госы.
У каждого свои критерии выбора.
Я просто сортирую табличку по реальному курсу и окучиваю верхние строчки.
Зашёл даже в такие помойки как убиб и айбокс, вайнот
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mustbe
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