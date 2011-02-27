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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 269270271272
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 12:05

J Вы правы, я исходил из "идеальных" трех месяцев. В реальности надо еще 250грн накинуть.
Информацию я дал корректировки таблицы. Там указано "0,75%+250грн", а в общем случае нужно "0,75%+750грн".
uniss
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 12:14

  uniss написав:J Вы правы, я исходил из "идеальных" трех месяцев. В реальности надо еще 250грн накинуть.
Информацию я дал корректировки таблицы. Там указано "0,75%+250грн", а в общем случае нужно "0,75%+750грн".

Это спорно.
Для одного депо - да, 0.75% + 750.
А при постоянном, ежемесячном размещении - как раз 0.75% + 250.
Заходить в Прокредит ради одного депо - смысла нет, имхо.
Есть банки и попроще и повыгоднее
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 14:09

  mustbe написав:Заходить в Прокредит ради одного депо - смысла нет, имхо.
Есть банки и попроще и повыгоднее


Куда посоветуете в порядке выгодности и удобства размещения?
striped
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 14:49

  striped написав:Куда посоветуете в порядке выгодности и удобства размещения?

С точки зрения выгодности и удобства - Изя вне конкуренции.
Лучший курс + онлайн.
Все остальные - или менее выгодны или менее удобны. Или и то и другое
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 14:52

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  mustbe написав:Изя вне конкуренции

ну а на 2м и 3м месте кто?
Вот с точки зрения надежности я всегда осторожно относился к первому -- не дай бог денить споткнется, или лбом стенку расшибет...
А вот 2й -- догоняющий, всегда более изворотливый/мотивированый :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 15:06

  Amethyst написав:
  mustbe написав:Изя вне конкуренции

ну а на 2м и 3м месте кто?
Вот с точки зрения надежности я всегда осторожно относился к первому -- не дай бог денить споткнется, или лбом стенку расшибет...
А вот 2й -- догоняющий, всегда более изворотливый/мотивированый :)

А это зависит от долевого участия выгоды и удобства в итоговом коэффициенте )
А про надёжность - вообще в исходном вопросе не было )
Всё это очень субъективно.
Для кого-то кроме привата и мони нема ничего. А кто-то - только в госы.
У каждого свои критерии выбора.

Я просто сортирую табличку по реальному курсу и окучиваю верхние строчки.
Зашёл даже в такие помойки как убиб и айбокс, вайнот
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 15:38

  uniss написав:
  mustbe написав:А курс 37 - это откуда ?

Зображення

Злые языки (с) ) говорят, что списывается по курсу чуть большему, чем НБУ+1%, для страховки, но потом разница между курсом списания и НБУ+1% возвращается на счёт.
То есть курс обмена - таки честные НБУ+1%, другой вопрос - на какой момент.
Для доллара это вообще не актуально, будут честные 36.9343
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 15:47

  flyman написав:20+ банків працюють із від"ємним прибутком
хто має той список 20+ банків, що мають шанс не дожити?


Завжди в Україні банки з від'ємним прибутком у часи криз були самі надійні. А самі ненадійні малювали собі прибуток...

Слухати Соскіна )))
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 16:05

  kuzmich написав:получил в а-банке свой депо без проблем, за неделю до окончания в саппорте зарезервировал $. Так что злые языки, которые тут каркали про кидалово, развод, пирамиду со стороны банковской системы и километровые очереди из депозитчиков могут подавиться своими диванными заключениями

Так в МММ первым вступившим тоже всё выплачивали. В пирамидах кидают последних, жаль только кроме организатора никто не знает, когда ей конец. Чтобы карусельщики вложились по второму разу, нужна стабильность выплат верхушки ))
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 16:34

  mustbe написав:С точки зрения выгодности и удобства - Изя вне конкуренции.
Лучший курс + онлайн.
Все остальные - или менее выгодны или менее удобны. Или и то и другое


Я тоже скептически отношусь к этим всем не(д)о банкам. Сейчас даже хваленый Моно хромает с процессингом, а меньшие баночки желания проверять как-то нет.
И так лишь глянув на то, что спустя 3 мес начали выдавать вклады первым самым отчаянным решил посмотреть в эту сторону. Но доверия к БСУ много меньше чем к ЗСУ.
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