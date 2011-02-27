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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 08 лис, 2022 19:15
Danik написав:
Мне выдали без коммисии за снятие
мне тоже но не сразу ( что-то согласовывали) и с боольшим скрипом, короче, надо соблюдать тут правила чтобы без комиса вышло
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Додано: Вів 08 лис, 2022 19:19
Интересно, какое среди нас количество участников клуба?
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