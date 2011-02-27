мне тоже но не сразу ( что-то согласовывали) и с боольшим скрипом, короче, надо соблюдать тут правила чтобы без комиса вышло
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Додано: Вів 08 лис, 2022 19:15
Додано: Вів 08 лис, 2022 19:19
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Интересно, какое среди нас количество участников клуба?
Додано: Вів 08 лис, 2022 20:51
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Продлевают дію воєнного стану , по срокам більше чим любий нинішній депозит.
Даже русня співає, що Україна це один із штатів , так що з USD проблем не буде.
Додано: Вів 08 лис, 2022 20:54
Додано: Вів 08 лис, 2022 21:06
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Я закладываю риск что некоторые депозиты буду получать по курсу НБУ через ФГВФЛ, не все банки проживут ближайшие несколько месяцев.[/quote]Какое тут закладывание рисков? Игра в рулетку
Додано: Вів 08 лис, 2022 21:14
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
С одним только но: еще не было ни одного человека, который бы сознался, что обналичил валюту. Но были те, кто прямым текстом говорил обратное
Вот здесь то и можно заложить непредвиденные расходы
Востаннє редагувалось Ромасик в Вів 08 лис, 2022 21:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 08 лис, 2022 21:18
Три месяца назад тоже говорили - игра в рулетку, банки лопнут, отдадут в грн. или через фонд.
Прошло три мес. народ всё получает в валюте без проблем, банки не лопнули.
А те кто боялся и писал бред про программу, то сами уже в ней участвуют по полной.
Сейчас начали писать бред второй эшелон, которые только узнали про программу.
Додано: Вів 08 лис, 2022 21:26
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Так риски везде есть и огромные) Выигрыш на депо конвертационном 6 % грубо +- на сейчас, то бишь 150 баксов за 3 месяца.
Доходность неплохая, но на 10 банков я бы не разбивал)
Лучше уже в Крипту тогда диферсифицировать)
Додано: Вів 08 лис, 2022 21:33
Ніколи не мав справу з Євро-налом, на днях буду забирати в Альфі. Підкажіть, немає ніяких проблем зі здачею євро в обмінках, як зі старими доларами 1996 року і тому подібного?
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