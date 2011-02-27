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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 19:15

  Danik написав:Мне выдали без коммисии за снятие


мне тоже но не сразу ( что-то согласовывали) и с боольшим скрипом, короче, надо соблюдать тут правила чтобы без комиса вышло
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 19:19

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Интересно, какое среди нас количество участников клуба?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 20:51

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Dobrofey написав:Так в МММ первым вступившим тоже всё выплачивали. В пирамидах кидают последних, жаль только кроме организатора никто не знает, когда ей конец. Чтобы карусельщики вложились по второму разу, нужна стабильность выплат верхушки ))

Продлевают дію воєнного стану , по срокам більше чим любий нинішній депозит.
Даже русня співає, що Україна це один із штатів , так що з USD проблем не буде.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 20:54

  cohan написав:
  Danik написав:Мне выдали без коммисии за снятие


мне тоже но не сразу ( что-то согласовывали) и с боольшим скрипом, короче, надо соблюдать тут правила чтобы без комиса вышло

Сделал заказ на выдачу. Пришел в день окончания и забрал.
Danik
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 21:06

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Evgeny написав:
  Ромасик написав:
  alex lem написав:[quote="5504227:Ромасик"]Кредитвест комиссия 1,2% мин 650 грн
Курс получается 37378. Лучше уже в Алку по 37400

Не очкуєте? :wink:

Беру пример с Евгения :)

Был еще вариант со Жлобусом, но его стремаюсь. И я им еще денег должен за Видсоточку :mrgreen:

Я закладываю риск что некоторые депозиты буду получать по курсу НБУ через ФГВФЛ, не все банки проживут ближайшие несколько месяцев.[/quote]Какое тут закладывание рисков? Игра в рулетку
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 21:14

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

mustbe написав:
  striped написав:Куда посоветуете в порядке выгодности и удобства размещения?

С точки зрения выгодности и удобства - Изя вне конкуренции.
Лучший курс + онлайн.
Все остальные - или менее выгодны или менее удобны. Или и то и другое
С одним только но: еще не было ни одного человека, который бы сознался, что обналичил валюту. Но были те, кто прямым текстом говорил обратное

Вот здесь то и можно заложить непредвиденные расходы
Востаннє редагувалось Ромасик в Вів 08 лис, 2022 21:19, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 21:18

Три месяца назад тоже говорили - игра в рулетку, банки лопнут, отдадут в грн. или через фонд.
Прошло три мес. народ всё получает в валюте без проблем, банки не лопнули.
А те кто боялся и писал бред про программу, то сами уже в ней участвуют по полной.
Сейчас начали писать бред второй эшелон, которые только узнали про программу.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 21:26

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Так риски везде есть и огромные) Выигрыш на депо конвертационном 6 % грубо +- на сейчас, то бишь 150 баксов за 3 месяца.
Доходность неплохая, но на 10 банков я бы не разбивал)
Лучше уже в Крипту тогда диферсифицировать)
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 21:33

Ніколи не мав справу з Євро-налом, на днях буду забирати в Альфі. Підкажіть, немає ніяких проблем зі здачею євро в обмінках, як зі старими доларами 1996 року і тому подібного?
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 21:50

  Игорь Алексеевич написав:Три месяца назад тоже говорили - игра в рулетку, банки лопнут, отдадут в грн. или через фонд.

Не я первый начал фгвфл. Но риск выпадания зеро существует. Просчитать невозможно.
Ромасик
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