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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 21:51

  Striker написав:Ніколи не мав справу з Євро-налом, на днях буду забирати в Альфі. Підкажіть, немає ніяких проблем зі здачею євро в обмінках, як зі старими доларами 1996 року і тому подібного?
то же не имел дело с еврами. Недавно покупал и были старого образца и нового. сдавал в обменник без проблем любого года брали.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 21:52

  Shummi написав:Доходность неплохая, но на 10 банков я бы не разбивал)

Это потому что у вас нет млн
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 21:53

Слухати Соскіна ... можна і дивитися..

  TDK написав:
  flyman написав:20+ банків працюють із від"ємним прибутком
хто має той список 20+ банків, що мають шанс не дожити?


Завжди в Україні банки з від'ємним прибутком у часи криз були самі надійні. А самі ненадійні малювали собі прибуток...

Слухати Соскіна )))

можна і дивитися..
ще є Охріменко:
Востаннє редагувалось flyman в Вів 08 лис, 2022 21:54, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 21:53

  Striker написав:Ніколи не мав справу з Євро-налом, на днях буду забирати в Альфі. Підкажіть, немає ніяких проблем зі здачею євро в обмінках, як зі старими доларами 1996 року і тому подібного?

В обменках проблем обычно меньше, чем в банках
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 21:55

flyman Охріменка ж тут не люблять
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 21:56

  Ромасик написав:flyman Охріменка ж тут не люблять

Ваша Галя балувана
flyman
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